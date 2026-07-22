'Tim Vlašić': Mislav iz 'Života na vagi' objavio preslatku fotku sa svojom kćerkicom Antonelom

Mislav Vlašić, sudionik sedme sezone showa 'Život na vagi', nedavno je postao ponosni otac malene Antonele.

Mama Silvija i tata Mislav dolazak svog prvog djeteta najavili su u veljači u Dinamovim dresovima sa svojim prezimenom, držeći još jedan maleni dres s prezimenom Vlašić. Pet mjeseci kasnije, ponosni tata ponovno je obukao Dinamov dres, ali ovoga puta u naručju je držao svoju malu princezu 'modno' usklađenu s tatom, ljubeći ju nježno u glavicu.

Foto: Instagram

Silvija i Mislav, jedan od najomiljenijih parova showa 'Život na vagi', zaručili su se nakon godinu dana veze i vjenčali u rujnu prošle godine. Kao kruna njihove ljubavi, 30. lipnja stigla je mala Antonela.

- Mama nije mogla dobiti bolji poklon za rođendan nego dolazak kući sa svojom princezom! Hvala tati na neizmjernoj podršci kroz cijeli ovaj period - napisala je tada ponosna mama Silvija. I Mislav i Silvija u show su ušli da okrenu novi list. Mislav je u natjecanje ušao sa 213,5 kilograma, a do finala je skinuo nevjerojatnih 88,9. Silvija je svoju težinu smanjila sa 129,1 na 72,3.