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MODNO USKLAĐENI

'Tim Vlašić': Mislav iz 'Života na vagi' objavio preslatku fotku sa svojom kćerkicom Antonelom

Piše 24sata,
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'Tim Vlašić': Mislav iz 'Života na vagi' objavio preslatku fotku sa svojom kćerkicom Antonelom
Foto: instagram
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Silvija i Mislav, jedan od najomiljenijih parova showa 'Život na vagi', zaručili su se nakon godinu dana veze i vjenčali u rujnu prošle godine. Kao kruna njihove ljubavi, 30. lipnja stigla je mala Antonela.

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Mislav Vlašić, sudionik sedme sezone showa 'Život na vagi', nedavno je postao ponosni otac malene Antonele.
Mama Silvija i tata Mislav dolazak svog prvog djeteta najavili su u veljači u Dinamovim dresovima sa svojim prezimenom, držeći još jedan maleni dres s prezimenom Vlašić. Pet mjeseci kasnije, ponosni tata ponovno je obukao Dinamov dres, ali ovoga puta u naručju je držao svoju malu princezu 'modno' usklađenu s tatom, ljubeći ju nježno u glavicu. 

Foto: Instagram

Silvija i Mislav, jedan od najomiljenijih parova showa 'Život na vagi', zaručili su se nakon godinu dana veze i vjenčali u rujnu prošle godine. Kao kruna njihove ljubavi, 30. lipnja stigla je mala Antonela. 

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- Mama nije mogla dobiti bolji poklon za rođendan nego dolazak kući sa svojom princezom! Hvala tati na neizmjernoj podršci kroz cijeli ovaj period - napisala je tada ponosna mama Silvija. I Mislav i Silvija u show su ušli da okrenu novi list. Mislav je u natjecanje ušao sa 213,5 kilograma, a do finala je skinuo nevjerojatnih 88,9. Silvija je svoju težinu smanjila sa 129,1 na 72,3. 

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Komentari 1
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