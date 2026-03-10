Timothee Chalamet baš ne voli balet i operu: Pojavila se stara snimka na kojoj ih isto spominje

Timothée Chalamet, jedan od najtraženijih glumaca svoje generacije i favorit uoči dodjele Oscara, našao se u središtu javne polemike nakon što je izjavio kako "nikoga više nije briga" za balet i operu. Iako je izjava postala viralna tek nedavno, ispostavilo se da ovo nije prvi put da glumac iznosi slične stavove, čime je izazvao lavinu reakcija, od vodećih svjetskih kazališta do kolega umjetnika.

"Nikoga više nije briga za balet i operu"

Kontroverza je buknula nakon što je isplivao isječak iz razgovora s glumcem Matthewom McConaugheyjem, snimljenog za Variety i CNN krajem veljače. Raspravljajući o naporima da se publika zadrži u kinima, Chalamet je povukao usporedbu s klasičnim umjetnostima.

​- Ne želim raditi u baletu ili operi, gdje se stalno govori: 'Hej, održimo ovo živim', iako nikoga više za to nije briga - rekao je.

​- Uz svo poštovanje ljudima iz baleta i opere... upravo sam izgubio 14 centi gledanosti. Bez razloga napadam - dodao je kroz smijeh.

Međutim, ubrzo se pokazalo da ovo nije bila nepromišljena izjava izrečena u trenutku, već stav koji glumac zastupa godinama. Na društvenim mrežama pojavila se snimka iz 2019., nastala tijekom promocije filma 'The King', u kojoj Chalamet balet i operu naziva "umirućim umjetničkim formama", prenosi Page Six.

Ironija je tim veća što Chalamet dolazi iz obitelji duboko povezane s plesom. Njegova majka Nicole Flender i sestra Pauline Chalamet školovale su se na prestižnoj 'School of American Ballet', a sam je glumac ranije govorio kako je "odrastao sanjajući velike snove iza pozornice" njujorškog baleta.

Oštre reakcije i kreativni marketing

Reakcije umjetničke zajednice bile su brze i oštre. Brojne su institucije reagirale, a njujorška Metropolitan Opera objavila je video posvećen upravo njemu, dok su iz londonskog Royal Balleta poručili kako balet i opera "neprestano informiraju, inspiriraju i uzdižu druge oblike umjetnosti".

Neki su, poput Seattle Opere, iskoristili situaciju za marketing, ponudivši publici popust od 14 posto uz promotivni kod 'TIMOTHEE'.

Oglasili su se i brojni umjetnici, od pjevačice Doje Cat do glumice Jamie Lee Curtis, kritizirajući Chalametovu "uskogrudnost" i manjak poštovanja prema kolegama.

Čak se oglasio i ravnatelj njegove bivše umjetničke škole, poručivši mu: "Znamo tvoje srce i znamo da znaš bolje".