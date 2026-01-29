Obavijesti

PRIJATELJI TVRDE

Timothee Chalamet i Kylie Jenner na korak su do zaruka: Ona ga već zove svojim mužem

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: Mario Anzuoni

Glumac je sve više uključen i u život njezine djece, Stormi i Airea, koje Jenner ima s Travisom Scottom. Osim toga, zajedno žive u Los Angelesu

Admiral

Veza između Timothéeja Chalameta (30) i Kylie Jenner (28) navodno je sve ozbiljnija, a sljedeći veliki korak mogao bi biti bliže nego što se misli.

Prema izvoru bliskom paru, njihova je veza vrlo ozbiljna, a razgovori o zarukama navodno su već započeli. Isti izvor tvrdi da Jenner Chalameta u privatnim razgovorima sve češće naziva svojim 'mužem'.

Special screening of the film 'Marty Supreme' in Beverly Hills
Foto: Mario Anzuoni
Glumac je sve više uključen i u život njezine djece, Stormi i Airea, koje Jenner ima s Travisom Scottom. Osim toga, zajedno žive u Los Angelesu. Njihova bliskost vidljiva je i obitelji Kardashian. Kim i Khloé Kardashian su u podcastu Khloé in Wonder Land pričale o intimnoj obiteljskoj večeri u Malibuu na kojoj je par, kako kažu, bio iznimno opušten i dobro raspoložen. 

Special screening of the film 'Marty Supreme' in Beverly Hills
Foto: Mario Anzuoni

Sve se to dogodilo nedugo nakon romantičnog bijega u Cabo San Lucas, gdje su Jenner i Chalamet viđeni kako uživaju u odmoru, neposredno nakon njegove nominacije za Oscara. Tijekom sezone nagrada Chalamet je u nekoliko navrata javno zahvalio svojoj partnerici, uključujući i govore na Zlatnim globusima i Critics Choice Awardsima.

Foto: Instagram

Iako su se krajem prošle godine pojavile glasine o mogućem razlazu, čini se da je par danas povezaniji nego ikad. Unatoč velikom interesu javnosti, i dalje rijetko govore o svojoj vezi u medijima ili na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Jenner i Chalamet svoju su vezu potvrdili 2023. kada su viđeni zajedno na koncertu Beyoncé.

