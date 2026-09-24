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Timothée Chalamet i Kylie Jenner odmaraju se na Hvaru?

Piše 24sata,
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Timothée Chalamet i Kylie Jenner odmaraju se na Hvaru?
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Foto: Mario Anzuoni
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Par je navodno večerao u restoranu na Hvaru. Fotografije večere objavljene su na službenoj stranici restorana, ali su naknadno uklonjene

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Hrvatska obala zapela je za oko mnogim zvijezdama pa smo posljednjih godina u Lijepoj Našoj ugostili brojne holivudske glumce, glazbenike i biznismene. Šuška se kako su na našoj obali posljednjih dana bili i Kylie Jenner (29) i Timothée Chalamet (30).

Fotografije njihove večere u poznatom restoranu pojavile su se na društvenim mrežama, ali su ubrzo uklonjene.

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Foto: Brad Penner/REUTERS

- Posebna večer na Hvaru. Bilo nam je zadovoljstvo ugostiti Kylie Jenner, Timothéeja Chalameta i njihove prijatelje u Garifulu - napisali su iz restorana Gariful. Dodali su i zahvalu što su za svoj boravak u Hrvatskoj odabrali upravo njih.

Kylie Jenner i Timothée Chalamet u vezi su od 2023. godine. Zaljubili su se nekoliko mjeseci nakon što je Kylie prekinula vezu s Travisom Scottom, s kojim ima dvoje djece, kćer Stormi i sina Airea.

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