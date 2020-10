Tina i Mate u eliminacijama peti put, dobili su masažu za utjehu

U današnjem zadatku partnerima su postavljali 20 pitanja, a morali su pogoditi 15. Kad pogriješe, svoje su bolje polovici zalijevali ljigavom tekućinom. Tina je uložila sav novac koji su ona i Mate imali

<p>U „Superparu“ ne vlada samo nered u kuhinji nego i među ljudima. Nekima ne odgovara što su se u kuću vratili Marijeta i Balcano, a neki nikako da prihvate „šumske“.</p><p>- Anton je i dalje u zavjetu šutnje, i to je jedan od razloga zašto mi je teško - komentirala je Dolores.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dolores i Antona spojila je joga</strong></p><p>Mate je donio doručak Tini, a zatim su pričali o počecima veze.</p><p>- Osvojio si me upornošću - rekla je Zadranka, a Anton je ipak odlučio prekinuti šutnju. Daliborka je objašnjavala Marijeti kako u kući ne podnose „šumske“.</p><p>- Smatraju ih konkurencijom i zato ih žele izbaciti - zaključila je Daliborka.</p><p>U kuhinji su doručkovali Nikolana i Marko te Ratka i Gordon, a ubrzo su im se priključili Tina i Mate.</p><p>- Tražili su čopor i sad su ga dobili - rekla je Ratka, a Gordon je dodao da žele osnovati Superpar stranku, čiji je Gordon predsjednik, a ime joj je dala Nikolana - Lezi đe stigneš.</p><p>I dok su Nikolana i Marko odlučili sabotirati ples na šipki, ostali su predano vježbali dok nije došao Enis. Dame su otišle na klađenje, a Enis ih je zamolio da se ne ljute na svoje muškarce. Naime, partnerima su postavljali 20 pitanja, a morali su pogoditi 15. Kad pogriješe, svoje su bolje polovici zalijevali ljigavom tekućinom.</p><p>Daliborka se kladila na 3500 kuna, Dolores je odlučila staviti 3659 kuna, Marijeta samo 1500 kuna, no Nikolana je bila još opreznija i odlučila se kladiti u samo 500 kuna. Ratka je uložila 2500 kuna, a Tina sve što imaju - 1334 kune!</p><p>Enis je damama objasnio da se u vrčevima nalaze jestive namirnice: banane, jabuke, senf, ulje, mlijeko, jaja, naranče, grah, umak od soje, majoneza, krastavci i sir. Počeli su Ratka i Gordon, koji nije znao broj suprugina mobitela i polivena je ljigavom smjesom. Nije znao i da se Ratka ne boji ničega, da je kao dijete željela biti turistički vodič, kad je plakala, koja je osobina najviše živcira kod njega… i na kraju nisu prošli zadatak.</p><p>- Ako padnu svi, opet smo prvi - rekao je Gordon.</p><p>Sljedeći su bili Daliborka i Matej, Marijeta i Balcano te Tina i Mate i svi su zapeli na prvom pitanju - broju mobitela njihove bolje polovice pa su ih redom zalili s raznim smjesama. Drugo teško pitanje bilo je visina njihove drage - samo je Marko točno odgovorio.</p><p>- Izgleda kao prava rigotina, odvratno - govorila je Dolores dok ju je Anton polijevao. Muški dio ekipe nije se proslavio ni kad se tražio odgovor koji je omiljeni parfem njihove drage pa su dame ponovno dobile smjesu po glavi.</p><p>Anton je pogodio da se Dolores boji medvjeda, no ostali dečki nisu baš znali što moraju reći.</p><p>- Mate, molim te, samo nježno - govorila mu je Tina dok ju je polijevao. A ni pitanje koja je prva ljubav njihove drage, nije baš leglo muškima. Broj cipela bilo je malo lakše pitanje, ali ne i za Marka, koji ni taj odgovor nije znao.</p><p>- Za ovo bih te opalila šakom - rekla je Nikolana. Dečki nisu znali ni kad je njihova draga posljednji put plakala, a Mate je komentirao:</p><p>- Ako ijedan par prođe, svaka čast. Naposljetku, nitko nije prošao zadatak.</p><p>S Enisom su prošli su stanje na tablici i Tina i Mate imaju nula kuna te su peti put u eliminacijama! Kako bi se malo opustili, dobili su masažu!</p><p>- Kad bismo morali birati između Tine i Mate i Antona i Dolores, dali bismo narukvicu Antonu i Dolores. Bilo bi kukavički da njih izbacimo - rekla je Ratka.</p><p>Poslije je Enis ponovno došao u kuću, ali ovaj put u goste!</p><p>- Svi su malo napeti pa bi bio red da se našalimo - rekao je voditelj.</p><p>- Enis je legenda, sjedneš i doslovno odmoriš sve živčane vijuge - rekla je Nikolana dok su uživali u krempitama koje je napravila Ratka. Večer je protekla u ugodnom razgovoru, a Enis im je pričao neke zaključke iz prošle sezone te kakvu su taktiku imali prošlogodišnji pobjednici Jana i Miroslav.</p><p>- Igra postaje ozbiljnija - manje je parova i svi žele u finale - rekao im je Enis dodajući da će se, kad show završi, još bolje družiti.</p><p>Poslije je za svoju partnericu prvi zaplesao Balcano! Sljedeća je bila Daliborka, koju je bilo malo sram, a Ratka se baš potrudila otplesati za Gordona.</p><p>- Dolores i Anton su bili top, baš su bili seksi - reki su Marijeta i Balcano, sve su nasmijali Tina i Mate, a Ratkin su ples odabrali kao najbolji.</p>