Obavijesti

Show

Komentari 0
VEČERAS NOVA EPIZODA

Tino Štambuk kuha posljednji dan ovotjedne 'Večere za 5': 'Ne vjerujem mu da ne zna kuhati'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: RTL

Gledatelji mogu očekivati baš mene kakav jesam. Nisam nešto u kuhinji na ti, nema prevelikih očekivanja, ali možda vas sve iznenadim, rekao je domaćin

Tino Štambuk, 44-godišnji suprug i otac dvoje djece privest će ovaj poseban tjedan 'Večere za 5' kraju. Za svoje kolege, bračke članove dobrovoljnih vatrogasnih društava, kuhat će u DVD-u Selca.

OPET PALE DESETKE Čarli je osvojio sve u 'Večeri za 5': Ljudina ogromnog srca
Čarli je osvojio sve u 'Večeri za 5': Ljudina ogromnog srca

Od malena je htio biti vatrogasac i jako voli svoj posao, ali otvoreno priznaje kako nije toliko na terenu i ne ide često na intervencije već više vremena provodi u kancelariji i bavi se administracijom i papirologijom.

- Gledatelji mogu očekivati baš mene kakav jesam. Nisam nešto u kuhinji na ti, nema prevelikih očekivanja, ali možda vas sve iznenadim - kaže današnji domaćin, a njegov kolega iz Pučišća Josip za njega kaže: 'Tino je jedan dobar čovjek, perspektivan, uporan, sve što zamisli to ostvari.'

Foto: RTL

- Iako je rekao da ne zna kuhati i da ne očekujemo puno, mislim da se dobro pripremio i da će napraviti dobra jela - optimistična je Žana.

Svoju večeru Tino će pripremiti s čokoladom, kozicama, suhim smokvama, tunom, lignjama, krumpirom i buđolom.

- Popis sastojaka je iznenađujući - komentirat će Josip, a Nikola i Žana dodati kako je popis sastojaka pomalo začudan i zbrčkan.

Foto: RTL

Josip će biti skeptičan i oko pripreme deserta.

- Nisam siguran je li koji desert napravio u životu, ali ja mu ne vjerujem da ne zna kuhati. Vidjet ćemo - zaključuje Josip.

Ne propustite novu epizode 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

Foto: RTL

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Omiljeni voditelj Petar Pereža nakon 20 godina odlazi s Nove TV: Evo gdje ćete ga gledati
VELIKI TRANSFER

Omiljeni voditelj Petar Pereža nakon 20 godina odlazi s Nove TV: Evo gdje ćete ga gledati

RTL Hrvatska s ponosom potvrđuje da se redakciji informativnog programa pridružuje Petar Pereža, jedan od najiskusnijih i najcjenjenijih televizijskih urednika i voditelja u zemlji
EKSKLUZIVNO Čitatelj 24sata iz Londona snimio Micka Jaggera sa sinom: 'Ne mogu vjerovati!'
IMAMO I VIDEO!

EKSKLUZIVNO Čitatelj 24sata iz Londona snimio Micka Jaggera sa sinom: 'Ne mogu vjerovati!'

Na putu od zračne luke do hotela naš je čitatelj iz taksija ugledao legendarnog frontmena The Rolling Stonesa sa sinom, a u London je doputovao zbog koncerta Crvene jabuke
ANKETA Tko vam je draži voditelj kviza Potjera - Joško Lokas ili Tarik Filipović?
DAJTE SVOJE MIŠLJENJE

ANKETA Tko vam je draži voditelj kviza Potjera - Joško Lokas ili Tarik Filipović?

Joško Lokas otkrio je kako je u srijedu bila njegova 1000. emisija Potjere. Prije Lokasa, ovaj popularni HRT-ov kviz vodio je Tarik Filipović koji se kasnije posvetio kvizu 'Tko želi biti milijunaš'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026