Tino Štambuk kuha posljednji dan ovotjedne 'Večere za 5': 'Ne vjerujem mu da ne zna kuhati'

Tino Štambuk, 44-godišnji suprug i otac dvoje djece privest će ovaj poseban tjedan 'Večere za 5' kraju. Za svoje kolege, bračke članove dobrovoljnih vatrogasnih društava, kuhat će u DVD-u Selca.

Od malena je htio biti vatrogasac i jako voli svoj posao, ali otvoreno priznaje kako nije toliko na terenu i ne ide često na intervencije već više vremena provodi u kancelariji i bavi se administracijom i papirologijom.

- Gledatelji mogu očekivati baš mene kakav jesam. Nisam nešto u kuhinji na ti, nema prevelikih očekivanja, ali možda vas sve iznenadim - kaže današnji domaćin, a njegov kolega iz Pučišća Josip za njega kaže: 'Tino je jedan dobar čovjek, perspektivan, uporan, sve što zamisli to ostvari.'

- Iako je rekao da ne zna kuhati i da ne očekujemo puno, mislim da se dobro pripremio i da će napraviti dobra jela - optimistična je Žana.

Svoju večeru Tino će pripremiti s čokoladom, kozicama, suhim smokvama, tunom, lignjama, krumpirom i buđolom.

- Popis sastojaka je iznenađujući - komentirat će Josip, a Nikola i Žana dodati kako je popis sastojaka pomalo začudan i zbrčkan.

Josip će biti skeptičan i oko pripreme deserta.

- Nisam siguran je li koji desert napravio u životu, ali ja mu ne vjerujem da ne zna kuhati. Vidjet ćemo - zaključuje Josip.

