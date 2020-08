Tita i Jovanku nagovorio da se slikaju s misicom, a Mišu spasio

Pero Zlatar je postao prvi kum kluba Saloon, a družili su se tamo najpoznatiji pjevači, glumci, glazbenici, sportaši, stvarale ljubavi, o kojima su novinari promptno izvještavali.

<p>Bio je novinar i publicist, ali svi koji su ga poznavali, a njih je na desetke tisuća, reći će da je <strong>Pero Zlatar</strong> prije svega bio ljudina. Rođen je u Skopju 26. listopada 1934. i već kao tinejdžer počeo je objavljivati prve tekstove, čim se obitelj preselila u Zagreb. Priznao je da se šokirao kad je shvatio da mu plaćaju za tekstove, pa je počeo zarađivati više od roditelja. Majku je razočarao kad se zaposlio u Vjesniku jer je od Pere očekivala da će postati liječnik, a kasnije će njegova poznata izreka biti: “Novinari su kao i liječnici - uvijek ti nešto pronađu”. Vrhunac novinarskog umijeća dosegnuo je 70-ih kad je uređivao tjednik Studio koji je pratio televiziju i estradu. Otad datiraju mnoge zgode kojih se prisjećao kasnije u intervjuima, a vezane su uz brojne hrvatske estradne zvijezde, koje je često i sam stvarao. Jedna je iz ranih 70-ih, netom nakon što je Mišo Kovač doživio tešku prometnu nesreću iz koje je jedva izvukao živu glavu. Tih godina pjevač je vozio najbolji automobil koji se mogao pronaći na gradskim ulicama. Bila je to Citroënova popularna "žaba", prvi serijski automobil s ugrađenom hidraulikom koja je podizala karoseriju pri paljenju motora. - Jedan dan dođe k meni u redakciju Studija Mišo Kovač. Jedva je izvukao živu glavu u prometnoj nesreći nakon koje je završio u bolnici. No najviše ga je mučilo što je totalno uništen njegov omiljeni auto, pa me pitao bi li mu mogli posuditi tadašnjih 12 milijuna dinara da kupi novi - pričao je Pero. Mišo mu je povjerio i da namjerava napustiti matičnu diskografsku kuću Jugoton jer mu nakon godina suradnje nisu htjeli izaći ususret i posuditi mu novac. Pero je volio Mišu i sažalio se nad pjevačevom nevoljom, ali svota je bila doista velika. - Otišao sam tadašnjem genijalnom direktoru Vjesnika Boži Novaku i ispričao mu situaciju. Cijeli razgovor slušao je Jura Šaban, tadašnji tajnik redakcije Studija. Jura je bio odličan tekstopisac, pisao je tekstove kajkavskih popevki. Čim sam dovršio priču, Jura je odrezao: </p><p>- A zašto ne pokrenemo mi tvornicu ploča? </p><p>Ideja je bila suluda, ali ne i neizvediva. Pero je odmah nazvao kompozitora Stjepana Mihaljinca s kojim je nekoć išao u školu i pozvao ga da i on napusti Jugoton i da napiše pjesmu za prvu Mišinu singlicu u izdanju Studija. Bila je to pjesma “Zalij to cvijeće suzama sreće”, koja je do danas ostala Mišin evergreen: </p><p>- U roku od četiri mjeseca prodalo se stotinjak tisuća ploča i Mišo je višestruko vratio posuđeni novac u najkraćem mogućem roku. </p><p>Nakon toga na redakcijska vrata sami su pokucali brojni tadašnji slavni pjevači i htjeli su isto - snimiti ploču u izdanju Studija. Među njima bili su i Vladimir Savčić Čobi, Dalibor Brun i mnogi drugi. Kako je rekao - Studio nije samo bio novina koja je pratila slavne, ona ih je i stvarala, a uspjeh je bio i zato što su se usko povezali s televizijom i pratili sve važne domaće emisije, voditelje, pobjednike kvizova... ukratko - sve što je plijenilo pažnju javnosti. Karijeru u Studiju završio je zbog politike. Vice Vukov u to je vrijeme bio vrlo popularni hrvatski pjevač, a 1971., u vrijeme Hrvatskog proljeća, njegovu pjesmu “Tvoja zemlja” proglasili su nacionalističkom. Ubrzo su mu zabranili nastupe po Jugoslaviji. Pero je odlučio posvetiti toj temi naslovnicu Studija. Objavio je kartu Jugoslavije na kojoj je obilježio gradove i mjesta u kojima Vice smije pjevati, a gdje ne. Tadašnjem partijskom vodstvu bila je to crvena krpa. Odmah su smijenili Zlatara. </p><p>- Pozvali su me na razgovor i znao sam da je to kraj, ali najviše mi je bilo žao što smo tad na skladištu imali još 50-ak tisuća ploča koje su trebale prodajom donijeti milijunsku zaradu. Nisu se na to obazirali i sve su ih uništili - rekao je svojedobno.</p><p>Osim što je u novine uveo slavnog Asterixa otkupivši prava za objavu slavnog stripa, Pero je u Plavom vjesniku smislio i natječaj za Miss Teen. Finale je organizirao u tad, a i danas najluksuznijem zagrebačkom hotelu Esplanade. No organizacijski problemi nastali su kad se saznalo da će u isto vrijeme u Zagrebu boraviti i Tito te da će baš boraviti u tom hotelu. Stoga se ovakva – u socijalizmu banalna i neprimjerena priredba – morala otkazati. No Pero ne bi bio Pero da se nije dosjetio kako riješiti problem. </p><p>- Nazvao sam dragu prijateljicu Ružu Pospiš Baldani koja je odmah sve ispričala prijatelju - tad vrlo utjecajnom - zvali su ga najsposobnijim Titovim špijunom - Stevanu Krajačiću.</p><p>Blizak Titu, Krajačić ga je odmah obavijestio o priredbi, a Tito je samo odmahnuo rukom i rekao da mu Miss Teen nimalo ne smeta te da bi bilo odlično da Jovanka bude u žiriju. Tako je i bilo, a pobjednica se na kraju i fotografirala uz Tita i Jovanku, što je postala povijesna fotografija jer je prikazala predsjednika u potpuno novom, ležernom izdanju. Kad se tih godina otvarala kultna zagrebačka diskoteka Saloon, prvi kum kluba postao je upravo Pero Zlatar, koji je tamo redovito navraćao po nove teme. Družili su se ovdje najpoznatiji pjevači, glumci, glazbenici, sportaši, stvarale ljubavi, o kojima su novinari promptno izvještavali. Saloon je bio zagrebačka verzija njujorškog Studija 54. No osim što je obožavao novinarstvo, Perina velika strast bio je i sport. </p><p>- Sićušni kamenčić ugradio sam u Dinamovu utvrdu kad su me u proljeće 1987. izabrali za glavnog tajnika. Nisam se dugo zadržao na direktorskoj sjedalici, ali se ponosim da sam ipak učinio nešto što je ostalo upamćeno. Smatram da sam klubu ipak više dao onim što najbolje znam - pisanjem. Objavio sam tri nadasve čitane knjige: ‘Golovi Dražana Jerkovića’, ‘Loptu ima Zambata’ i ‘Priča o Dinamu’ - rekao je svojedobno. </p><p>Ovih dana prisjetila ga se i naša poznata glumica Mirjana Majurec. U to vrijeme bila je u braku s izvanserijskim nogometašem Dinama Markom Mlinarićem Mlinkom. </p><p>- Tako se volio družiti s nama. Ne samo da je puno znao o sportu nego je jako puno znao o kazalištu, filmu i glumi, napisala je na društvenim mrežama i dodala: - Hvala na divnim naslovnicama. Nemate vi zamjenu!</p>