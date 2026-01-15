Obavijesti

VESELJE NA HRT-U

Tjedan dana nakon operacije: Mirko Fodor ušetao u redakciju na štakama i oduševio kolege

Piše Stela Kovačević,
Foto: Facebook

Zvijezda dana nezaustavljivi je Mirko Fodor! Na redakcijski sastanak došao je tjedan dana nakon zamjene kuka, objavili su na Facebook stranici emisije 'Dobro jutro, Hrvatska'

Kolege iz redakcije emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' oduševile su se kada je voditelj Mirko Fodor (63) stigao u redakciju na štakama nakon zamjene kuka. Taj trenutak snimili su i podijelili na svojoj Facebook stranici.

- Zvijezda dana nezaustavljivi je Mirko Fodor! Na redakcijski sastanak došao je tjedan dana nakon zamjene kuka - napisali su ispod videa.

Njegov dolazak izazvao je oduševljenje, a omiljeni voditelj se kretao pomoću štaka, a pokušao je izbjeći oslanjanje na bolnu nogu.

Foto: Ilustracija/Davorin Visnjic/PIXSELL

Osim toga, na nagovor kolegice Ivane Perić Mirko Fodor je čak s njom malo i 'zaplesao' valcer. Nakon toga se uputio prema drugom dijelu prostorije gdje su sjedili i ostali kolege.

VELIKO SLAVLJE U ZAGREBU Mirko Fodor zapjevao je hit na kćerinoj svadbi: 'Nera, ti si ta'
Mirko Fodor zapjevao je hit na kćerinoj svadbi: 'Nera, ti si ta'
Foto: Dario Njavro/HRT

Mirko Fodor emisiju vodi od samih početaka te je jedno od omiljenih TV lica. Prvi voditelji emisije bili su Marija Nemčić, danas ravnateljica Programa HRT-a i sada već legendarni glumac Ivica Zadro.
 

