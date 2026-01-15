Tjedan dana nakon operacije: Mirko Fodor ušetao u redakciju na štakama i oduševio kolege

Kolege iz redakcije emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' oduševile su se kada je voditelj Mirko Fodor (63) stigao u redakciju na štakama nakon zamjene kuka. Taj trenutak snimili su i podijelili na svojoj Facebook stranici.

- Zvijezda dana nezaustavljivi je Mirko Fodor! Na redakcijski sastanak došao je tjedan dana nakon zamjene kuka - napisali su ispod videa.

Njegov dolazak izazvao je oduševljenje, a omiljeni voditelj se kretao pomoću štaka, a pokušao je izbjeći oslanjanje na bolnu nogu.

Foto: Ilustracija/Davorin Visnjic/PIXSELL

Osim toga, na nagovor kolegice Ivane Perić Mirko Fodor je čak s njom malo i 'zaplesao' valcer. Nakon toga se uputio prema drugom dijelu prostorije gdje su sjedili i ostali kolege.

Foto: Dario Njavro/HRT

Mirko Fodor emisiju vodi od samih početaka te je jedno od omiljenih TV lica. Prvi voditelji emisije bili su Marija Nemčić, danas ravnateljica Programa HRT-a i sada već legendarni glumac Ivica Zadro.

