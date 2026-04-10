TKO ĆE ODNIJETI POBJEDU?

Tjedan u Večeri za 5 zatvorit će Dražen: 'Očekivanja su velika!'

Dražen se u nabavku za svoju večeru zaputio zapregnutom kočijom, koja je svojedobno vozila kneževe i grofove u Njemačkoj, a danas će veselog domaćina odvesti do mesnice

Posljednji dan ovotjedne 'Večere za 5' za tri dame i strogog Franju kuhat će Dražen Madžarević. Po zanimanju elektrotehničar, današnji domaćin radi na održavanju elektroinstalacija na autocesti. Uz to sa suprugom i sinovima vodi obiteljski OPG i obrt koji se bavi izradom tradicionalnih slavonskih rukotvorina.

„Svi me znaju kao Madžu i za mene kažu da sam čudo. Sve volim, sve me zanima i svašta volim probati“, kaže Dražen, koji se uz sve navedeno, bavi i dresurom konja, jahanjem, skuplja fijakere, a voli se i provozati na svom motoru.

„Ja bih rekla da je Dražen veliki frajer. Sve ove dane on je toliko ušminkan, toliko elegantan i uvijek fino miriši“, komentirat će Sanela, a Manda primijetiti nešto praktičnije prirode: „Ja sam samo razmišljala koliko njegova žena to sve pegla.“

Dražen se u nabavku za svoju večeru zaputio zapregnutom kočijom, koja je svojedobno vozila kneževe i grofove u Njemačkoj, a danas će veselog domaćina odvesti do mesnice po potrebne namirnice. „Od današnjeg druženja baš imam velika očekivanja“, otvoreno priznaje Manda.

Svojim gostima domaćin će pripremiti predjelo 'Pitam te pitam', glavno jelo 'Biti ili ne biti' te desert 'Čokoladni brk'.

Ne propustite doznati kako će proći Madžina večera i tko će odnijeti pobjedu - u novoj epizodi 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

