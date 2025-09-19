Obavijesti

NOVI KULINARSKI DAN

Tjedan 'Večere za 5' zatvorit će trenerica Ivana: Očekujte par iznenađenja i dobru klopu...

Tjedan 'Večere za 5' zatvorit će trenerica Ivana: Očekujte par iznenađenja i dobru klopu...
Foto: RTL

Kad bih se opisivala, opisala bih se kao klasičnu škorpiju - tvrdoglava sam, uporna sam, svojeglava, ponekad zlopamtilo, a kad treba nešto odraditi maksimalno sam tome predana i brižna, kaže Ivana Car

Ivana Car zatvorit će tjedan večerom za ekipu u Sesvetskom Kraljevcu. Večerašnja domaćica magistra je ekonomije i trenerica nogometa, voditeljica ženskog nogometa u ženskom nogometnom klubu Dinamo i trenerica i predstavnica kluba u NK Sesvetski Kraljevec.

- Kad bih se opisivala, opisala bih se kao klasičnu škorpiju - tvrdoglava sam, uporna sam, svojeglava, ponekad zlopamtilo, a kad treba nešto odraditi maksimalno sam tome predana i brižna - kaže Ivana i dodaje: 'Ono čemu težim u životu je da sam sretna ja i da su sretni ljudi oko mene koje volim i koji su dio moje svakodnevice, to mi je najbitnije u životu da smo svi dobro i da si napravimo da nam je dobro.'

Foto: RTL

U slobodno vrijeme voli ići pogledati dobru utakmicu s ekipom, provoditi vrijeme sa svojim psom Bebom i obitelji, s kojom rado karta belu. Obično joj je baka partner protiv mame i tate, ali rado belu zaigra i s prijateljima.

- Ambiciozna, uporna i ponekad tvrdoglava - kaže Dina za večerašnju domaćicu, a Ivana dodaje: 'Jako vedra, pozitivna osoba, uvijek spremna pomoći.'

Foto: RTL

Ivana će svoju večeru pripremiti s tunom, kukuruzom šećercem, panko mrvicama, matovilcem, oslićem, koricom limuna i orasima.

- Ne volim oslić, ne volim ribu - komentirat će Dorotea, a Ana dodati kako voli pripremati tunu.

- Od mene večeras možete očekivati da budem onakva kakva sam svaki dan, bez obzira na to jesu li tu kamere ili ne. Svi će se dobro najesti, bit će par iznenađenja za kraj bit će poklona, bit ću pričljiva, bit će super! - najavljuje.

Foto: RTL

Ne propustite doznati tko će pobijediti u novoj epizodi 'Večere za 5' danas na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

