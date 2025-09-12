Obavijesti

Show

Komentari 0
Večera za pet

Tjedan zatvara njegovateljica Željka: 'Od moje večere očekujte samo tradicionalno!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Tjedan zatvara njegovateljica Željka: 'Od moje večere očekujte samo tradicionalno!'
3
Foto: rtl

Tradicija i običaju iznimno su joj važni pa tako u slobodno vrijeme izrađuje tradicijske suvenire, oslikava boce, izrađuje slike sa zlatovezom i slično

Tjedan u Županji i okolici zatvorit će njegovateljica Željka u Gradištu kod Županje. Željka je trenutačno doma sa sinom koji ima posebne potrebe pa stoga ona ima status roditelja-njegovatelja, a prethodno je radila u staračkom domu. Tradicija i običaju iznimno su joj važni pa tako u slobodno vrijeme izrađuje tradicijske suvenire, oslikava boce, izrađuje slike sa zlatovezom i slično.

- Djeluje mi strogo, ali je jako zanimljiva i pristupačna osoba - reći će Sandra, a Zlatko dodati: „Željka je žena-zmaj!“

Foto: rtl

Također, pomaže majci s njenim obiteljskim imanjem, starinskom kućom uređenom i rekonstruiranom u tradicijskom stilu. Tamo gosti nerijetko dođu na izlet, a za veće grupe Željka kuha sama, pa će Goran komentirati: „Željka kuha i za previše ljudi u nekim situacijama tako da mislim da će ovo za nju biti sitnice.“

- Što možete očekivali od moje večerašnje večere - samo tradicionalno! - najavljuje večerašnja domaćica koja će svoju večeru pripremiti s čvarcima, kajmakom, mladim lukom, šaranom, svinjskim vratom, dudovim pekmezom i jajima.

Foto: rtl

- Od svih ovih namirnica definitivno mi je u oko upao svinjski vrat, kajmak i čvarci - to su onako malo teža jela za ovo zimsko vrijeme - komentirat će Nenad sastojke, a Sandra dodati: „Namirnice su mi odlične, tradicionalne.“

Zlatko će se složiti sa Sandrom, ali se ujedno i zapitati kako će Željka ukomponirati šarana i svinjski vrat na isti jelovnik.

Tko će odnijeti pobjedu u ovom tjednu 'Večere za 5' - ne propustite doznati večeras na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Struk se stanjio, a raspored se zgusnuo! Gazdina kći Iva Todorić živi punim plućima, bez kočnica
POGLEDAJTE VI TU TRANSFORMACIJU!

Struk se stanjio, a raspored se zgusnuo! Gazdina kći Iva Todorić živi punim plućima, bez kočnica

Iva Todorić u posljednje vrijeme pokazuje novu, vitkiju figuru. Njezina transformacija privukla je pozornost obožavatelja, a modni stil i Ivino samopouzdanje kroz godine dodatno su se evoluirali
FOTO Jennifer Aniston pokazala novog dečka. Evo kako se glumica mijenjala kroz godine
PRIZNALA ESTETSKE KOREKCIJE

FOTO Jennifer Aniston pokazala novog dečka. Evo kako se glumica mijenjala kroz godine

U slavu ju je vinula danas kultna serija 'Prijatelji', a krah njenog braka s Bradom Pittom bio je jedan od najpraćenijih u povijesti showbiza. Jennifer Aniston nedavno je napunila 56 godina, a ovo je njena životna priča.
Danas se udaje Thompsonova nećakinja, a evo kako je provela zadnje 'djevojačko' ljeto...
BEZ ZADRŠKE

Danas se udaje Thompsonova nećakinja, a evo kako je provela zadnje 'djevojačko' ljeto...

Lejdi Perković, kći mlađeg Thompsonova brata, Dražena Perkovića, ovog je ljeta podijelila niz atraktivnih fotografija na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025