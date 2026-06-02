NAKON PREKIDA S MAJOM

Tko bi rekao! Šime Elez viđen je s djevojkom koja je nekad željela osvojiti njegovo srce

Piše 24sata,
Tko bi rekao! Šime Elez viđen je s djevojkom koja je nekad željela osvojiti njegovo srce
Proteklog vikenda družio se s Mijom Miškulin, bivšom kandidatkinjom 'Gospodina Savršenog' koja je prošle sezone dogurala gotovo do finala

Nakon prekida s Majom Šuput, Šime Elez proteklog je vikenda izašao s Mijom Miškulin, djevojkom koju je upoznao u showu 'Gospodin Savršeni'. Njihov susret posebno je zaintrigirao pratitelje jer je Mia prošle sezone bila među kandidatkinjama koje su se borile za njegovu naklonost.

Prekinuli su, ali Maja Šuput i Šime Elez nisu učinili ono što većina napravi nakon kraha

Mia je tijekom showa otvoreno pokazivala simpatije prema Šimi i dogurala gotovo do samog finala. Na kraju je ipak ostala bez posljednje ruže jer je Šime odlučio da njihova priča neće dobiti nastavak. 

Od tada se u njegovu privatnom životu mnogo toga promijenilo. Nakon nekoliko mjeseci veze, Šime i Maja Šuput krenuli su svatko svojim putem.

- Već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti - potvrdila je Maja nedavno za Dnevnik.hr.

Šime se potom kratko oglasio za Net.hr.

- Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati - poručio je.

Šime, gledaš li? Maja Šuput u Beču ostavlja bez daha...

Iako vezu nikad nisu službeno potvrdili, sve je postalo jasno nakon što ih je čitatelj 24sata snimio na jahti kako leže i izmjenjuju nježnosti. Kasnije se šuškalo kako je ljubav planula na snimanju Majina spota za pjesmu 'Nisam ja za male stvari', ali upućeni su nam rekli kako su strasti počele na jednom partyju još u svibnju prošle godine. Netom prije Maja se razvela od Nenada Tatarinova. Detalje su uspjeli skrivati od javnosti čak šest mjeseci, a sam postupak finalizirali su u proljeće 2025. godine.

