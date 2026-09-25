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Tko će briljirati? Vraća se show 'Tko to tamo pjeva', evo i kad

Piše 24sata,
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Tko će briljirati? Vraća se show 'Tko to tamo pjeva', evo i kad
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Foto: NOVA TV
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Natjecatelje će kroz glazbene izazove voditi Frano Ridjan, dok će ulogu pomagača zauzeti dobro poznati četveročlani panel: Alka Vuica, Luka Nižetić, Gianna Apostolski i Goran Vinčić

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Gdje svaki glas može zavarati, a svaki nastup zbuniti, tamo se krije najbolja zabava omiljenog glazbeno-natjecateljskog showa. 'Tko to tamo pjeva' vraća se u petak, 2. listopada na Novu TV, a dan prije na Nova Play! Gledatelje očekuje nova doza tajnih glasova, neočekivanih obrata i urnebesnih situacija, a otkriti tko se krije iza pravog pjevačkog talenta, a tko samo uvjerljivo glumi, bit će teže nego ikada.

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Natjecatelje će kroz glazbene izazove voditi Frano Ridjan, dok će ulogu pomagača zauzeti dobro poznati četveročlani panel: Alka Vuica, Luka Nižetić, Gianna Apostolski i Goran Vinčić. Njihov će zadatak biti pomoći kandidatima da razotkriju prave pjevače i one koji samo uspješno stvaraju takav dojam, a konačni cilj je osvojiti glavnu nagradu od 5.000 eura.

Foto: NOVA TV

U svakoj epizodi natjecateljima će se pridružiti i poseban gost, koji dolazi iz svijeta zabave i umjetnosti. Njegovo iskustvo i savjeti mogu biti ključni u donošenju odluka, no konačna procjena ipak ostaje na natjecateljima koji moraju pažljivo slušati, promatrati i povezivati male scenske tragove kako bi došli do pravog odgovora.

Koliko je teško procijeniti tko se krije iza dobrog, ali i varljivog nastupa, najbolje znaju oni koji su i sami kroz prethodne sezone prolazili kroz brojne neočekivane situacije. Iako se svi u panelu slažu da Luka Nižetić briljira u ulozi detektiva, dok drugo mjesto drži Alka Vuica, tek ostaje za vidjeti hoće li i nova sezona zadržati takav poredak.

Dobre atmosfere neće nedostajati ni u novoj sezoni, a Gianna ističe kako je upravo zajednički humor jedan od sastojaka zbog kojih s nestrpljenjem očekuje nove epizode.

- Svi smo showmeni po prirodi. Jako se veselimo i jedva čekamo da krenemo - rekla je Gianna.

Foto: NOVA TV

Uz pogađanje tajnih glasova, paneliste očekuju brojni glazbeni trenuci, a Goran Vinčić posebno se veseli onome što će pripremiti voditelj Frano Ridjan.

- Najviše se veselim čuti kakve nam stihove priprema naš dragi Frano jer nas uvijek tako lijepo predstavi na početku emisije - priznaje Vinčić.

Ne propustite nove epizode showa 'Tko to tamo pjeva' od petka, 2. listopada u 20:15 na Novoj TV, a dan prije na Nova Play!

Foto: NOVA TV

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