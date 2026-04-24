VEČERAS NOVA EPIZODA

Tko će izboriti imunitet za novo plemensko vijeće u 'Survivoru'?

Tko će izboriti imunitet za novo plemensko vijeće u 'Survivoru'?
Foto: NOVA TV

Na zahtjevnom poligonu, koji će započeti na složenoj platformi na moru, a završiti preciznim nabacivanjem pijeska na postolje, tražit će se pobjednici u oba tima

'Survivor' ulazi u svoju najnapetiju fazu, a u zelenom timu ostalo je još sedmero kandidata, dok žuti broje samo pet članova. Pred njima će biti borba za ogrlicu osobnog imuniteta, ali i za vrijednu nagradu koja bi mogla donijeti prijeko potrebno osvježenje i energiju.

Iz Survivora su ispali Čedomir i Ivan! Obojica su pustili suzu...
Iz Survivora su ispali Čedomir i Ivan! Obojica su pustili suzu...

Na zahtjevnom poligonu, koji će započeti na složenoj platformi na moru, a završiti preciznim nabacivanjem pijeska na postolje, tražit će se pobjednici u oba tima. Upravo će oni osigurati osobni imunitet. Pobjednici timova na kraju će sučeliti snage te će konačni pobjednik povesti svoje pleme na bogatu večeru u restoranu.

Na jelovniku će se naći juha od bundeve, kroketi u umaku, tartar od tune, cheesecake i kokteli, raskoš koja će biti snažan kontrast uvjetima u kojima borave u divljini.

- U ovoj nagradi muškarci će vratiti pet do šest kilograma - komentirat će Vlado.

Istovremeno, natjecanje ulazi u odlučujuću fazu. Kod žutih će ostati još samo jedan eliminacijski duel, nakon kojeg će biti poznati četvrtfinalisti. Kod zelenih će se odigrati još dva duela prije nego se njihov tim svede na četvero najuspješnijih. Prije igre pojedini članovi će se zapitati koji je njihov status u plemenu, a Roko će za sebe konstatirati: 'Laka sam meta jer sam ozlijeđen.'

Koji će tim pobijediti u igri za nagradu, a koji će ih član dovesti do te pobjede, ne propustite doznati u novim nastavcima 'Survivora' na Novoj TV!

