Večerašnja epizoda 'Supertalenta' donosi niz nesvakidašnjih i uzbudljivih nastupa
NOVI TALENTI
Tko će iznenaditi, a tko zgroziti žiri? Pratite s nama još jednu uzbudljivu epizodu Supetalenta
Kreće šesta audicijska epizoda 'Supertalenta'! Na pozornicu stižu rekorderi, genijalci, plesači s nevjerojatnom energijom, hrabre duše i talenti kakve još niste vidjeli! Od limba koji prkosi gravitaciji, preko dječje enciklopedije zastava, do pjevanja, plesa i savijanja tijela do nemogućih granica, nova epizoda donosi pravu eksploziju talenata i emocija.
