Tko će iznenaditi, a tko zgroziti žiri? Pratite s nama još jednu uzbudljivu epizodu Supetalenta

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
Tko će iznenaditi, a tko zgroziti žiri? Pratite s nama još jednu uzbudljivu epizodu Supetalenta
3
Foto: Nova Tv

Večerašnja epizoda 'Supertalenta' donosi niz nesvakidašnjih i uzbudljivih nastupa

Kreće šesta audicijska epizoda 'Supertalenta'! Na pozornicu stižu rekorderi, genijalci, plesači s nevjerojatnom energijom, hrabre duše i talenti kakve još niste vidjeli! Od limba koji prkosi gravitaciji, preko dječje enciklopedije zastava, do pjevanja, plesa i savijanja tijela do nemogućih granica, nova epizoda donosi pravu eksploziju talenata i emocija.

