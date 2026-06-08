Tko će u finale Igre chefova? 'Ja sam spreman i pun energije!'

„Sad se ovo stvarno događa. Idemo jako, kao i do sada“, najavljuje Valentina, spremna dati sve od sebe. Sličnog je raspoloženja i Toni koji jedva čeka da borba počne: „Svi smo veseli, ekipa je puna energije, čekamo tu borbu i da vidimo tko ide u finale.“

Mentori ponosno, ali s knedlom u grlu, promatraju svoje kandidate prije nego što krene kaos za radnim jedinicama. Chef Toni poručuje: „Top četiri, svaka im čast, moraju biti ponosni i neka guštaju u ovome.“ Chef Stiven se slaže i dodaje: „Neka guštaju punim srcem i idu u to bez nekog opterećenja - oni su pobijedili svatko za sebe već kad su tu došli.“ Emocije ne skriva ni chef Tibor: „Gledam četvero polufinalista i stvarno ne mogu vjerovati da će jedan od njih danas otići, svi zaslužuju biti ovdje.“

Foto: rtl

U prvom dijelu emisije natjecatelje čeka repliciranje jela Marina Pleše, chefa kuhinje u restoranu Vila Rova na Krku, koji je otkrio koliko je Stiven utjecao na njegovo kuhanje. „Marin je vrlo poseban kuhar mlade generacije, radi jako dobre okuse na tanjuru, kuha vrlo lokalno, vrlo precizno. Mislim da će biti jako lijepo kuhati njegova jela“, komentira chef Tibor dok Valentina kratko i hrabro poručuje: „Što izazovnije to bolje.“

Pravila su jasna - četiri tanjura idu pred četiri chefa, a bodovi od jedan do pet kroje sudbinu. Tko skupi maksimalnih 20 bodova, preskače stresni eliminacijski zadatak i ide izravno u finale. „Nema veće nagrade od toga da se direktno iz izazova prođe u finale“, svjestan je Toni. Bartol se ne boji vremena na štoperici: „Spreman sam! Pun energije i elana da pokušam preskočiti eliminacije.“

Foto: rtl

Oni koji ne izbore direktan prolaz, morat će proći kroz najteži eliminacijski test sezone. Pred njih stiže još jedan vrhunski chef - Hrvoje Zirojević, chef splitskog restorana Olivier. „Otac moderne hrvatske gastronomije, najjači u Hrvatskoj, pretpostavljali smo svi“, sa strahopoštovanjem će reći jedan polufinalist dok će drugi dodati: „Stvarno mi je čast, jedva stojim od uzbuđenja.“ Treći će kandidat, pak, kroz smijeh zaključiti: „Sad mi je čak i drago što sam u eliminacijskom izazovu.“

Sam chef Zirojević otkrio je tajnu svog uspjeha, ali i poslao jasnu poruku kandidatima o tome što ih čeka na kušanju: „Nisam nikada imao mentora, sam sam svladavao te stepenice. Svaki dan pokušavam raditi kao da ispočetka počinjem kuhati. Naravno da ću pogledati vizualan dio, ali ako me okus kupi… Tražit ću baš od njih da to bude kako treba.“

Foto: rtl

Tko večeras ulazi u veliko finale, a tko će dobiti ponudu koja se ne odbija - doznajte u napetoj polufinalnoj epizodi 'Igre chefova' od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!