Tko financira povratak Harryja i Meghan? 'Računica im ne štima'

Povratak princa Harryja i Meghan Markle u Ujedinjeno Kraljevstvo izazvao je brojne spekulacije, a u središtu pozornosti našlo se pitanje njihovih financija. Dok par, koji je prošli tjedan s djecom Archiejem i Lilibet sletio privatnim zrakoplovom u Birmingham, navodno troši goleme svote na preseljenje, neimenovani izvori tvrde da im računica "jednostavno ne štima" i da iza svega stoji tajanstveni sponzor.

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Luksuzni život i troškovi koji se ne zbrajaju

Obožavatelji para ostali su zbunjeni nakon izvještaja o njihovoj raskošnoj potrošnji vezanoj uz preseljenje u Veliku Britaniju, unatoč glasinama da im financijska situacija nije tako sjajna kao prije. Izvor blizak paru tvrdi da "nema sumnje" da netko financijski podupire Sussexe, piše Daily Star. Isti izvor za časopis Woman's Day otkrio je da je par već nagomilao ogromne troškove, što stvara dojam da novac nije problem. Ovi skupi potezi dolaze u vrijeme kada se Harry suočava s plaćanjem višemilijunskih sudskih troškova nakon što je izgubio tužbu protiv Associated Newspapers Limited, što dodatno opterećuje njihov budžet.

​- Meghan i Harry rade s vrlo ograničenim budžetom, stoga je šokantno vidjeti da su potrošili 120.000 američkih dolara na privatni zrakoplov, koristeći pse kao izgovor. Samo školovanje djece stoji ih više od 60.000 dolara godišnje, a kuća koju unajmljuju u Cotswoldsu košta oko 75.000 dolara mjesečno, i to bez renovacija koje Meghan planira - rekao je izvor za spomenuti časopis.

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Prijatelj milijarder kao mogući financijer

Zbog navedenih troškova, mnogi se pitaju kako se par nosi s financijskim pritiskom. Izvori tvrde da gotovo sigurno primaju financijsku pomoć, no nije poznato od koga. Iako su Harry i Meghan navodno "paranoični da će ih netko optužiti da primaju besplatne stvari", brojke se ne slažu osim ako nemaju neku vrstu sponzora. Ako pak pomoć ne primaju, izvor dodaje da to pokazuje kako su "uložili sve" u preseljenje. Dok su početne informacije govorile o "misterioznom sponzoru", noviji izvještaji upućuju na konkretno ime. Riječ je o britanskom milijarderu i vlasniku hedge fonda Ianu Waceu, dugogodišnjem prijatelju princa Harryja. Navodi se da njih dvojicu povezuju slične osobne tragedije, što je stvorilo čvrstu vezu i povjerenje među njima. Waceov predstavnik odbio je komentirati ove navode, a glasnogovornik Sussexa također nije želio komentirati "privatna putovanja obitelji" zbog sigurnosnih i privatnih razloga.

Ograničeni prihodi i visoki troškovi života

Drugi izvor je za RadarOnline pojasnio kako vojvoda i vojvotkinja "nisu bez novca", ali imaju goleme račune i ograničene izvore prihoda.

- Njihov životni stil iziskuje nevjerojatne troškove za održavanje, a dodavanje još jednog značajnog doma u Britaniji stvara dodatni sloj troškova u vrijeme kada neki od ogromnih ugovora koje su potpisali nakon napuštanja kraljevskog života više ne donose iste prihode - navodi izvor. Njihov ugovor s Netflixom, vrijedan sto milijuna američkih dolara, istječe 2025. godine, a procjenjuje se da su Harry i Meghan od toga "na kraju mogli zadržati otprilike deset do petnaest milijuna dolara". Kao članovi kraljevske obitelji koji ne obavljaju službene dužnosti, financijski su neovisni i ne primaju sredstva iz takozvanog Sovereign Granta, javnog fonda koji podupire službene dužnosti monarha. Glavni izvori prihoda za aktivne članove kraljevske obitelji su upravo Sovereign Grant te privatni prihodi od vojvodstava Lancaster (za monarha) i Cornwall (za prijestolonasljednika), kojima Harry i Meghan više nemaju pristup.

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Podijeljene reakcije javnosti

Vijest o njihovom potencijalnom povratku dočekana je s podijeljenim reakcijama u Velikoj Britaniji. Anketa YouGova provedena u kolovozu 2026. pokazala je da je značajan dio britanske javnosti ili protiv njihovog povratka ili je neodlučan. Glavna točka spora su troškovi njihovog osiguranja, koji se procjenjuju na oko pet milijuna funti godišnje. U javnosti prevladava snažno uvjerenje da bi par trebao sam snositi te troškove, s obzirom na to da više nisu aktivni članovi kraljevske obitelji i da zarađuju kroz privatne poslove. Neki komentatori vide njihov povratak kao potencijalnu "noćnu moru" za Buckinghamsku palaču, izražavajući zabrinutost zbog mogućih sukoba u rasporedima i strah da bi Sussexi, zbog svoje globalne medijske privlačnosti, mogli "zasjeniti" službene kraljevske angažmane i druge članove obitelji. Njihov povratak opisuje se i kao "eksperiment otvorenog kraja", čiji će ishod imati značajne posljedice i za par i za monarhiju.

*uz korištenje AI-ja



