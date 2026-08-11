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VELIKO HOLIVUDSKO IME

Tko je Adrien Brody? Oskarovac snima u Hrvatskoj, ljubio slavne dame i tri puta je slomio nos...

Adrien Brody posljednjih dana s kolegom Seanom Pennom snima novi film u Zagrebu. Glumac osebujnog stila prošao je put od malih njujorških pozornica do najvećih holivudskih priznanja, a njegovu karijeru prate nezaboravne uloge i neobične životne priče.
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78th Cannes Filmfest
Adrien Brody rođen je 14. travnja 1973. u Queensu u New Yorku, a tijekom karijere ostvario je niz zapaženih filmskih i televizijskih uloga. Posebno mjesto u njegovoj biografiji zauzimaju dva Oscara za najboljega glumca, osvojena za filmove "Pijanist" iz 2002. i "Brutalist" iz 2024. godine. | Foto: C3396 Hubert Boesl
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Adrien Brody rođen je 14. travnja 1973. u Queensu u New Yorku, a tijekom karijere ostvario je niz zapaženih filmskih i televizijskih uloga. Posebno mjesto u njegovoj biografiji zauzimaju dva Oscara za najboljega glumca, osvojena za filmove "Pijanist" iz 2002. i "Brutalist" iz 2024. godine. | Foto: C3396 Hubert Boesl
Komentari 2

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