Tko je Adrien Brody? Oskarovac snima u Hrvatskoj, ljubio slavne dame i tri puta je slomio nos...

Adrien Brody posljednjih dana s kolegom Seanom Pennom snima novi film u Zagrebu. Glumac osebujnog stila prošao je put od malih njujorških pozornica do najvećih holivudskih priznanja, a njegovu karijeru prate nezaboravne uloge i neobične životne priče.
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Adrien Brody rođen je 14. travnja 1973. u Queensu u New Yorku, a tijekom karijere ostvario je niz zapaženih filmskih i televizijskih uloga. Posebno mjesto u njegovoj biografiji zauzimaju dva Oscara za najboljega glumca, osvojena za filmove "Pijanist" iz 2002. i "Brutalist" iz 2024. godine.
| Foto: C3396 Hubert Boesl
Adrien Brody rođen je 14. travnja 1973. u Queensu u New Yorku, a tijekom karijere ostvario je niz zapaženih filmskih i televizijskih uloga. Posebno mjesto u njegovoj biografiji zauzimaju dva Oscara za najboljega glumca, osvojena za filmove "Pijanist" iz 2002. i "Brutalist" iz 2024. godine.
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Foto: C3396 Hubert Boesl
Adrien Brody rođen je 14. travnja 1973. u Queensu u New Yorku, a tijekom karijere ostvario je niz zapaženih filmskih i televizijskih uloga. Posebno mjesto u njegovoj biografiji zauzimaju dva Oscara za najboljega glumca, osvojena za filmove "Pijanist" iz 2002. i "Brutalist" iz 2024. godine.
| Foto: C3396 Hubert Boesl
Brodyjev interes za glumu pojavio se vrlo rano. Još kao dječak pohađao je satove glume te nastupao u eksperimentalnim i off-broadwayskim predstavama prije nego što je krenuo u srednju školu. Obrazovao se u njujorškoj Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, poznatoj po usmjerenosti na izvedbene umjetnosti. Već 1988. glumio je siroče u televizijskom filmu "Home at Last".
| Foto: Instagram
Na velikom platnu debitirao je malom ulogom u omnibusu "New York Stories" iz 1989. godine. Kratko je studirao na sveučilištima Stony Brook i Queens, nakon čega se preselio u Los Angeles kako bi se ozbiljnije posvetio glumačkoj karijeri.
| Foto: Instagram
Početkom devedesetih pojavljivao se uglavnom u manjim i nezavisnim produkcijama. Glumio je u filmu "The Boy Who Cried Bitch" iz 1991., a dvije godine poslije pojavio se u filmu "King of the Hill Stevena Soderbergha". U obiteljskoj sportskoj komediji "Angels in the Outfield" iz 1994. utjelovio je bejzbolaša, dok je 1995. imao glavnu ulogu u neuspješnoj drami "Ten Benny".
| Foto: Instagram
Zanimljiva epizoda njegove rane karijere dogodila se s ratnim filmom "The Thin Red Line" Terrencea Malicka iz 1998. godine. Brody je dobio ulogu u filmu, ali je njegov dio tijekom montaže gotovo potpuno uklonjen. Veću pozornost privukao je godinu poslije kao ambiciozni punk-rocker u filmu "Summer of Sam" Spikea Leeja. Uslijedili su "Liberty Heights" Barryja Levinsona te "Bread and Roses" Kena Loacha.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Presudan trenutak stigao je s "Pijanistom" Romana Polanskog. Film je nastao prema stvarnim memoarima Wladyslawa Szpilmana, a Brody je utjelovio talentiranog glazbenika koji isprva gotovo nevjerujući promatra nacističko zadiranje u njegov život, da bi se ubrzo suočio s punim užasom Holokausta. Njegova suzdržana i dostojanstvena interpretacija donijela mu je međunarodno priznanje. Za ulogu je osvojio francusku nagradu César za najboljega glumca, ali i Oscar u istoj kategoriji.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Nakon velikog uspjeha nije se ograničio na jedan tip uloga. U filmu "The Village" M. Nighta Shyamalana iz 2004. glumio je seoskog čudaka, a godinu poslije pojavio se kao dramatičar u spektaklu "King Kong" Petera Jacksona. U "Cadillac Records" iz 2008. utjelovio je Leonarda Chessa, dok je u filmu "Midnight in Paris" Woodyja Allena iz 2011. preuzeo ulogu Salvadora Dalíja.
| Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell
Posebno mjesto u njegovoj filmografiji zauzima suradnja s redateljem Wesom Andersonom. Pojavio se u filmovima "The Darjeeling Limited", "The Grand Budapest Hotel", "The French Dispatch" i "Asteroid City", a glas je posudio i Poljskom Mišu u animiranom filmu "Fantastic Mr. Fox".
| Foto: Annegret Hilse/REUTERS
Više od dva desetljeća nakon Pijanista, Brody je ponovno ostvario jednu od najhvaljenijih izvedbi svoje karijere. U filmu "Brutalist" iz 2024. utjelovio je Lászla Totha, izmišljenog mađarskog arhitekta i preživjelog iz Holokausta koji nakon Drugoga svjetskog rata odlazi u SAD. Brodyjeva potresna interpretacija donijela mu je Zlatni globus i još jedan Oscar za najboljega glumca.
| Foto: DANIEL COLE
Iako je prvenstveno filmski glumac, Brody je ostvario i nekoliko značajnih televizijskih uloga. Privukao je pažnju u naslovima "Houdini", "Peaky Blinders", "Chapelwaite" i "Succession".
| Foto: Gerald Matzka/DPA
Brodyjeva karijera nije prošla bez ozbiljnih fizičkih iskušenja. Godine 1992. teško je ozlijeđen u motociklističkoj nesreći. Nakon sudara odbačen je preko automobila i glavom je udario u pješački prijelaz, a oporavak je trajao mjesecima. Nos je slomio čak tri puta izvodeći kaskaderske scene, među ostalim i tijekom snimanja filma "Summer of Sam". U ranoj fazi karijere živio je u Los Angelesu, dok je poslije životnu bazu ponovno pronašao u New Yorku, na Manhattanu.
| Foto: Jörg Carstensen/DPA
Pozornost javnosti privlačio je i svojim vezama. Godine 2006. započeo je vezu sa španjolskom glumicom i modelom Elsom Pataky. Za njezin 31. rođendan u srpnju 2007. kupio joj je imanje u središnjem dijelu države New York, farmu s početka 20. stoljeća projektiranu tako da nalikuje dvorcu. Njihov je dom 2008. predstavljen u časopisu Hello! na čak 35 stranica. Veza je završila 2009. godine.
| Foto: OConnor / AFF-USA.com
Nakon što je 2012. na Filmskom festivalu u Cannesu upoznao rusku manekenku Laru Lieto, s njom je proveo šest godina u vezi. U veljači 2020. pojavile su se informacije o njegovoj vezi s engleskom modnom dizajnericom i glumicom Georginom Chapman. Njihova je veza započela dok je Chapman još formalno bila u braku s Harveyjem Weinsteinom, od kojeg je tada već bila razdvojena.
| Foto: Mario Anzuoni
Brody je iznenadio sve na 75. dodjeli Oscara 2003. godine. Kada je osvojio nagradu za najboljega glumca za "Pijanista", pri dolasku na pozornicu strastveno je poljubio glumicu Halle Berry, koja mu je uručivala nagradu. Taj neočekivani trenutak postao je jedna od scena po kojima se pamti cijela dodjela.
| Foto: Mindy Schauer
Više od dva desetljeća poslije priča je dobila neočekivan nastavak. U siječnju 2025. Halle Berry čestitala je Brodyju preko Instagrama na osvajanju Zlatnog globusa za "Brutalista", nazvala ga je svojim prijateljem i poručila mu da je "jedan jedini". A zatim se, na crvenom tepihu 97. dodjele Oscara, dogodio pravi povratak u 2003. godinu. Berry je dotrčala do Brodyja i strastveno ga poljubila, ponovivši njihov slavni trenutak nakon 22 godine.
| Foto: Profimedia
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Isabel Infantes/REUTERS
Foto Kylie Cooper/REUTERS
Foto Stefanie Rex/DPA
Foto Stefanie Rex/DPA
Foto C3396 Boesl
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto C3396 Hubert Boesl
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto DANIEL COLE/REUTERS
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL