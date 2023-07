Tko je Ante Gelo? Surađivao je s Oliverom Dragojevićem, a tako je upoznao i buduću suprugu

Skladatelj i glazbenik Ante Gelo (48) u tajnosti se razveo od prve supruge te se u kolovozu ženi s HRT-ovom producenticom Petrom Topolovec, kako je doznao Story. Vijest to koja je odjeknula u hrvatskim medijima. Iako se Ante ne spominje često, svakako je jedan od najpoznatijih hrvatskih glazbenika.

Ante se proslavio glazbom, a karijeru mu je obilježila i bliska suradnja s legendarnim Oliverom Dragojevićem. Ipak, njegovi roditelji imali su drugačije planove za njega kad je bio mlađi.

- Moji su imali viziju da budem pravnik. Kada sam rekao da idem u Graz, majka mi je rekla da mi ne može ništa dati - rekao je jednom prilikom za HRT. Tada je otkrio i kako je jazz temelj svega čime se on danas bavi.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Za mene je uvijek postojala dobra i loša glazba, makar nisam prekritičan – mislim da tko god radi sa srcem i nešto znanja i ljubavi, da je to dobro. A polazišna točka je jazz, zato što volim improvizaciju i taj pristup - rekao je. Dugi niz godina surađivao je s Oliverom, koji je ostavio poseban trag za Antu.

- Oliver je bio super tip, pravi muzičar, jedan od nas. Nikad nije davao do znanja da je pjevač nego je uvijek bio 'šesti' muzičar u bendu. Glazbenici su to cijenili. Duhovit? O, pa najduhovitiji kad treba i najozbiljniji kad treba. Strahovit tip. Ja sam ga upoznao preko njegova brata Aljoše u ljeto 1997. na nekoj svirci, a Oliver je znao da sam upisao jazz gitaru u Grazu, pa mu je to, vjerujem, bilo zanimljivo i zasvirali smo skupa na nekom sessionu. Glazbenički tipično, interaktivno i bilo je baš super - rekao nam je jednom prilikom Gelo.

Gelo je multiinstrumentalist i glazbeno je vrlo obrazovan. Bio je uz Olivera na svim njegovim velikim koncertima, od pulske Arene do pariške Olympije.

- Oliver Al'Olympia radili smo Bjelinski i ja, i baš smo se potrudili oko svega, to mi je najdraži i najkompletniji projekt koji sam radio u životu. Oliver je prihvaćao naše prijedloge, ali je točno znao što želi, uvijek bi došao pripremljen, na papiru je zapisao pjesme i slijed. Također, nikad nije kasnio, obično bi došao na probu prije svih - ispričao nam je.

Foto: Privatni album

Ante vodi privatan život pa se tako nije znalo da se rastao od prve supruge niti da će se vjenčati s Petrom. Navodno će se vjenčati na Korčuli i to već ovo ljeto, a Ante i Petra upoznali su se na Prisavlju dok su surađivali na projektu 'Trag u beskraju', koncertima posvećenim Oliveru. On želi da ceremonija sklapanja braka prođe bez mnogo pompe iz obzira prema bivšoj supruzi s kojom ima troje djece. Gelina bivša supruga nikad se nije javno eksponirala, niti je on o njoj ikada javno govorio.