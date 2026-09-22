Tko je bila Nance O’Neil? Evo koji dio serije o Lizzie Borden nije istinit i kako su se upoznale

Priča o Lizzie Borden više od stoljeća zaokuplja javnost, a njezin život nakon jednog od najpoznatijih američkih suđenja za ubojstvo ostao je obavijen gotovo jednakom količinom tajni kao i sami zločini. Jedno od zanimljivijih poglavlja njezina kasnijeg života bilo je blisko prijateljstvo s glumicom Nance O’Neil, ženom koja je početkom 20. stoljeća uživala veliku popularnost na kazališnim pozornicama.

Njihov odnos ponovno je privukao pozornost zbog serije 'Monster: The Lizzie Borden Story', četvrtom nastavku antologijske franšize Ryana Murphyja za Netflix. U seriji Lizzie Borden glumi Ella Beatty, dok se Jessica Barden pojavljuje u ulozi Nance O’Neil. Ipak, televizijska verzija njihova odnosa u jednom važnom detalju značajno odstupa od povijesnih događaja.

Nance O’Neil rođena je 1874. godine u Oaklandu u Kaliforniji kao Gertrude Lamson. Još kao djevojka pokazivala je snažno zanimanje za glumu, premda se njezin otac, navodno zbog svojih vjerskih uvjerenja, protivio njezinoj želji da postane glumica, piše časopis People.

To je nije zaustavilo. Glumačku karijeru započela je još kao tinejdžerica nastupajući u različitim predstavama u San Franciscu, a prije dvadesete godine Gertrude Lamson postala je Nance O’Neil. Umjetničko ime navodno je odabrala nadahnuta imenima engleske glumice Nance Oldfield i irske kazališne glumice Elize O’Neill.

O’Neil je postupno izgradila međunarodnu karijeru. Nastupala je u brojnim kazališnim produkcijama i posebno se proslavila dramatičnim ulogama. Među njezinim najpoznatijim interpretacijama bile su Lady Macbeth, Hedda Gabler te junakinje Shakespeareovih drama i antičkih grčkih tragedija. Njezina upečatljiva pojava bila je važan dio njezina scenskog identiteta, a suvremeni kritičari opisivali su je kao visoku i gracioznu glumicu snažne prisutnosti.

S vremenom se s kazališnih dasaka preselila i pred filmske kamere. Između 1913. i 1932. pojavila se u tridesetak filmova, među kojima su bili "Ladies of Leisure", "The Count of Monte Cristo", "The Florodora Girl" i Oscarom nagrađeni vestern "Cimarron".

Godine 1916. udala se za britanskog glumca Alfreda Hickmana, s kojim je ostala do njegove smrti 1931. godine. Posljednje desetljeće života provela je u Englewoodu u New Jerseyju. Umrla je 7. veljače 1965. u dobi od 90 godina.

Susret s Lizzie Borden dogodio se godinama nakon suđenja

Lizzie Borden postala je jedna od najpoznatijih osoba američke kriminalističke povijesti nakon brutalnih ubojstava njezina oca Andrewa Bordena i maćehe Abby Borden u Fall Riveru u Massachusettsu 1892. godine.

Lizzie je optužena za oba ubojstva i izvedena pred sud, ali je 1893. oslobođena. Nakon suđenja pokušavala je nastaviti život daleko od pozornosti koju je slučaj izazvao. Sa starijom sestrom Emmom preselila se u veliku kuću u Fall Riveru koju je Lizzie nazvala Maplecroft. Upravo je ondje započelo novo razdoblje njezina života.

Foto: Netflix

Lizzie i Nance O’Neil upoznale su se tek 1904. godine, više od desetljeća nakon ubojstava i suđenja. O’Neil je tada boravila u Bostonu, gdje je nastupala u predstavi "Magda" njemačkog dramatičara Hermanna Sudermanna. Prema kasnijim zapisima, Lizzie je nakon jedne izvedbe prišla glumici iza pozornice. Po povratku u hotel napisala joj je poruku u kojoj je izrazila svoje divljenje i upitala smije li je posjetiti. Iz tog susreta razvilo se neočekivano blisko prijateljstvo.

Nance je postala česta gošća u Maplecroftu

Dvije žene povezivala je prije svega ljubav prema kazalištu. Lizzie, koja je nakon suđenja živjela financijski vrlo ugodno zahvaljujući nasljedstvu, mogla si je priuštiti način života bitno drukčiji od onoga koji je obitelj Borden vodila prije smrti njezina oca.

O’Neil je postala česta gošća u Maplecroftu, a Lizzie je ondje organizirala druženja i raskošnije zabave za glumicu i njezine kazališne prijatelje. Njihova je povezanost postala toliko snažna da je O’Neil neko vrijeme boravila u neposrednoj blizini Lizzie i Emme. No upravo je takav način života navodno pridonio sve većoj napetosti između sestara Borden.

Foto: Netflix

Emma je bila mnogo povučenija i, prema tadašnjim novinskim izvještajima, nije odobravala sestrin društveni život i raskošna okupljanja. Razlike među sestrama postupno su postajale sve izraženije. Godine 1905. Emma se iselila iz Maplecrofta.

Razlog njihova konačnog razlaza nikada nije potpuno razjašnjen. Njihov odnos očito se ozbiljno narušio, a sestre se više nikada nisu vratile zajedničkom životu. Obje su umrle 1927. godine, u razmaku od samo nekoliko dana.

Serija mijenja važan dio povijesti

U seriji "Monster: The Lizzie Borden Story" odnos Lizzie i Nance dobiva dramatičnu ulogu u događajima povezanima sa samim suđenjem. Nance u televizijskoj verziji Lizzie daje glumačke savjete prije procesa za dvostruko ubojstvo. Pomaže joj naučiti kako pred porotom djelovati nevino, ranjivo i suosjećajno.

Povijesno gledano, takav susret se nije mogao dogoditi. Ubojstva Andrewa i Abby Borden počinjena su 1892., Lizzie je oslobođena 1893., a Nance O’Neil upoznala je tek 1904. godine.

Zanimljivo je da je sama O’Neil godinama poslije tvrdila kako na početku njihova poznanstva navodno nije ni znala da je njezina nova prijateljica bila optužena u jednom od najsenzacionalnijih američkih slučajeva ubojstva.

Prijateljstvo Nance O’Neil i Lizzie Borden bilo je intenzivno, ali relativno kratkotrajno. Tijekom 1904. i 1905. provodile su mnogo vremena zajedno, no njihov se odnos nakon toga postupno ugasio. Nije poznato je li došlo do konkretnog sukoba. O’Neil je 1906., nakon završetka kazališne turneje, napustila područje Nove Engleske, a njihov bliski odnos više se nije nastavio.