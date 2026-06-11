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'AFRIČKI DIV'

Tko je Burna Boy? Afrička zvijezda sa Shakirom je zapalila otvorenje Svjetskog prvenstva

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 4 min
Tko je Burna Boy? Afrička zvijezda sa Shakirom je zapalila otvorenje Svjetskog prvenstva
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Foto: Kai Pfaffenbach

Riječ je o jednom od najutjecajnijih afričkih umjetnika današnjice, čiji je nastup potvrdio globalnu snagu afrobeats žanra

Admiral

Povratak Shakire na pozornicu Svjetskog nogometnog prvenstva obilježio je spektakularan nastup na stadionu Azteca, no svu pozornost uz kolumbijsku divu privukao je i glazbenik koji joj se pridružio. Na otvaranju turnira u Mexico Cityju, zajedno su izveli službenu pjesmu "Dai Dai", a riječ je o nigerijskoj superzvijezdi Burna Boyu. Riječ je o jednom od najutjecajnijih afričkih umjetnika današnjice, čiji je nastup potvrdio globalnu snagu afrobeats žanra.

FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa
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Foto: Kai Pfaffenbach

Burna Boy, pravim imenom Damini Ebunoluwa Ogulu, rođen je 1991. godine u Port Harcourtu. Njegov put u glazbu bio je gotovo predodređen; djed mu je bio menadžer Fele Kutija, legendarnog pionira afrobeata. Upravo iz te bogate baštine Burna Boy crpi inspiraciju za svoj jedinstveni zvuk koji naziva "afro-fusion", energičnom mješavinom afrobeata, reggaea, dancehalla i hip-hopa. Na scenu se probio još 2012. godine singlom "Like to Party", no pravi međunarodni proboj ostvario je albumom "African Giant" iz 2019., koji mu je donio prvu nominaciju za Grammy. Nadimak "Afrički div" otada ga prati kao simbol njegova statusa i kulturnog utjecaja koji seže daleko izvan granica Afrike.

FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa
Foto: Kai Pfaffenbach

Potvrda njegova zvjezdanog statusa stigla je 2021. kada je za album "Twice as Tall" osvojio Grammy za najbolji globalni glazbeni album. Njegov uspjeh nadilazi glazbene nagrade; postao je prvi afrički umjetnik koji je rasprodao stadionske koncerte u SAD-u i Velikoj Britaniji, a časopis Rolling Stone uvrstio ga je na prestižni popis 200 najboljih pjevača svih vremena.

Kroz glazbu, često prožetu društvenim komentarima i panafričkim porukama, postao je važan glas nove generacije. Surađivao je s brojnim svjetskim zvijezdama, uključujući Eda Sheerana, Justina Biebera i Stormzyja, čime je afričku glazbu trajno pozicionirao na svjetskoj karti. Pjesma "Dai Dai", osim što je sportska himna, podržava i FIFA-in fond za obrazovanje djece, s ciljem prikupljanja čak sto milijuna dolara.

 *uz korištenje AI-ja
 
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