Tko je djevojka koja je navodno prevarila Mariju Šerifović: 'Išla je za njom, pjevačica je bjesnila'

Snimka bijesnog ispada srpske pjevačice Marije Šerifović (37) u centru Beograda u subotu se proširila društvenim mrežama. Srpski mediji pišu kako je do sukoba došlo zbog ljubomore, a sada su brojni počeli nagađati tko je djevojka koja je navodno prevarila popularnu pjevačicu.

- Marija je bila sa prijateljicom i partnericom u svom automobilu. Sve je bilo u redu do trenutka kada je partnerica priznala prevaru. Tada je Šerifović poludjela. Izgubila je kontrolu, zaustavila je vozilo da ne bi napravila prometnu nesreću i počela histerizirati - rekao je izvor za Kurir.

Sada su počela razna nagađanja tko je djevojka koja je Mariju navodno prevarila. Mnogi obožavatelji uvjereni su da je riječ o pjevačici Džejli Ramović s kojom Šerifović povezuju otkada je Džejla pobijedila u 'Zvijezdama Granda'.

Iako pjevačice nikada nisu potvrdile vezu niti komentirale takve navode, srpski mediji pisali su kako se između djevojaka nakon showa razvila ljubav.

Srpski mediji kasnije su pisali i kako je u vezi došlo do prevare. Navodno je Šerifović prevarila mladu pjevačicu.

- To je bio kaos. Džejla je došla kod Šerifović u stan na Novom Beogradu, ali nije očekivala da njezina partnerica neće biti sama. Mariji nije bilo ni na kraj pameti da će Ramović doći. I to s njezinom omiljenom tortom. Džejla je pozvonila na portafon, a Marija je bila u šoku kad je čula njezin glas. Nije je pustila u stan i Džejli je sve bilo jasno. Počela je plakati, bilo joj je teško, odmah je shvatila da je u pitanju prevara. Bila je bijesna i razočarana. Tko je djevojka s kojom je pjevačica tada bila u svom stanu, ne znam, mislim da ni Džejla nema pojma o kome je riječ, niti je to zanima - ispričao je izvor za Kurir.

Ponašanjem Marije Šerifović u centru Beograda šokirani su i stanovnici okolnih zgrada, prenosi Kurir.

- Šokirani smo saznanjem da se Marija tako ponašala na ulici s obzirom da do sada nikada nije pravila skandale. Čuli smo da je neko od stanara snimio taj video, ali mi zaista nismo čuli tu buku i galamu - rekla je susjeda.

- Vratio sam se iz grada i čuo kako se netko dere, ali nažalost nisam izašao van kako bih vidio što se događa - ispričao je mladić za srpske medije.

- Ako se tako ponaša na ulici, pa što onda radi u četiri zida? Jako je psovala, takve ružne riječi nikako nisam očekivala od nje, strašne psovke... Neka djevojka je išla za njom, ali ona nije marila, nisam sve vidjela. Marija je kratkih živaca, ali ovaj snimak koji je sada u javnosti je u najmanju ruku skandalozan i treba se stidjeti ponašanja - rekli su za Kurir.

Prisjetimo se, kako prenose srpski mediji, Marija je objasnila što se dogodilo.

- Iako se nikoga ne treba ticati, primila sam jednu privatno lošu informaciju. Jedino kome se trebam ispričati je mom automobilu i ukoliko sam nekoga probudila - rekla je pjevačica.

