Tko je Georgina Rodriguez? Cijeli svijet iščekivao vjenčanje dilerove kćeri i nogometaša

Sada je službeno! Jedan od najboljih igrača svih vremena Cristiano Ronaldo (41) i Georgina Rodriguez (32) vjenčali su se u Portugalu, a sve su potvrdili sami objavom na Instagramu.

Zaručili su se u kolovozu prošle godine, a golemi prsten od 35 karata i pet milijuna dolara vrijednosti na Georgininoj ruci očito je postao pretežak pa su ga zamijenili vjenčanim. Nagađalo se da je vjenčanje zakazano prošlog vikenda u povijesnoj katedrali u Funchalu u koju može stati 800 ljudi, nakon čega će se, kako se mislilo, raskošna proslava nastaviti u obližnjem luksuznom hotelu Savoy Palace.

Foto: Instagramž

Portugalac i njegova partnerica izrekli su sudbonosno „da“ na intimnoj i privatnoj ceremoniji, na kojoj je sudjelovalo njihovo petero djece. Pretpostavljalo se pak da će par organizirati raskošno vjenčanje te da će odsjesti u The Reserveu, koji je svojevrsni "hotel unutar hotela" i nalazi se na višim katovima, a cijena jedne noći tamo iznosi oko 1050 eura. Hotel nudi nekoliko opcija gdje par može slaviti veliki dan, među kojima je i sala u koju stane oko 1000 gostiju. A možda se prije svega odluče i dobro opustiti. Spa koji hotel nudi jedan je od najvećih u Europi, a masaže i tretmani lica koštaju i po par stotina eura. No izgleda da su se svi prevarili.

Bajkovito vjenčanje prati dugogodišnja ljubavna priča koja, barem izvana, djeluje zaista tako - poput bajke. Kako bi se objasnila javnosti, Georgina je svoju stranu priče ispričala u dokumentarnoj seriji "I Am Georgina", koja je na Netflixu emitirana kroz tri sezone. No tko je zapravo Georgina Rodriguez?

Georgina je rođena u Buenos Airesu, a s majkom se preselila u Španjolsku kad je imala samo godinu dana. Njezin otac proveo je deset godina u zatvoru zbog krijumčarenja droge, zbog čega je kao djevojčica vrijeme uglavnom provodila s rodbinom s majčine strane. Imala je četiri godine kad je upisala balet, no od njega je odustala nekoliko godina kasnije jer joj majka nije mogla više plaćati satove. Imala je 18 godina kad se preselila u Madrid, u kojemu je radila u trgovinama i barovima kako bi imala za život. Nakon što si je osigurala posao u trgovini brenda Gucci, život joj se iz temelja promijenio. U dućan se ušetao Cristiano Ronaldo, jedan od najpoznatijih i najplaćenijih nogometaša na svijetu, koji je taman u tom periodu okončao petogodišnju vezu s manekenkom Irinom Shayk. Počeli su se viđati nakon prvoga susreta, a Georgina je ponosno ispričala sve o njihovim počecima u dokumentarnoj seriji.

- Pokupio bi me s posla često. Jednom me pokupio u Bugattiju. Kolege nisu mogli vjerovati što se događa. Svi bi nakon posla lovili lokalne autobuse, a ja sam odlazila u skupim autima - komentirala je Rodriguez.

Nije trebalo dugo da se prvi put zajedno pokažu na crvenom tepihu. Georgina je pozirala s Cristianom i njegovim najstarijim sinom, a samo nekoliko mjeseci kasnije njihova romansa se prebacila i na društvene mreže. Mjesec dana nakon toga Ronaldo je putem surogat majke dobio blizance, koje danas odgaja sa svojom partnericom. Veza im se brzo razvijala, a u srpnju 2017. objavili su da čekaju prvo zajedničko dijete.

- Posvećena sam obitelji te obožavam djecu i prirodu. Obožavam biti okružena onim što me inspirira da budem bolja osoba - komentirala je Rodriguez tad za časopis Hola. Njihova kći Alana Martina rođena je u studenom 2017.

- Kad je on kraj mene, imam sve na svijetu što mi treba. Djeca su naša sreća - komentirala je Georgina o svojemu Cristianu nakon rođenja kćerkice. Godinu kasnije su zbog prstena na njezinoj ruci počele kružiti glasine o vjenčanju, no slavni par ignorirao je sve napise. Georginina popularnost vrtoglavo je rasla, a na svojim društvenim mrežama često je dijelila intimne trenutke i luksuzna putovanja s obitelji. Krajem 2021. objavili su kako očekuju blizance, a slavni nogometaš nije skrivao sreću. Samo nekoliko mjeseci kasnije otkrili su kako su jednu bebu izgubili, a u travnju 2022. Ronaldo je objavio kako im se rodila kćerkica.

- Milijuni ljudi me prati na Instagramu, ali nitko ne zna kako se zaista osjećam. Ove godine sam prošla kroz najgore i najbolje razdoblje života u istom trenutku. Život je težak, no ide dalje. Imam važne razloge zbog kojih moram ići naprijed i biti snažna - komentirala je Georgina u svojoj dokumentarnoj seriji kad se osvrnula na vrijeme u kojem je saznala da je izgubila jednu bebu tijekom trudnoće. Slavni par je u kolovozu prošle godine objavio zaruke.

- Rekla sam ‘da’. U ovom i u svim drugim životima - napisala je Georgina uz fotografiju golemog prstena. I dok se slavni par navodno priprema za svoj veliki dan, svijet i dalje bruji o odabranici Ronaldova srca. Čim je njihova veza procurila u javnost, Rodriguez je to dobro iskoristila za vlastiti brend, no titula “djevojke” joj nimalo ne smeta.

- Ljudi me etiketiraju raznim nazivima, ali jako sam ponosna što sam ti žena. Nema ničeg negativnog u tome. Upravo suprotno, pokazala sam svijetu da zahvaljujući svojem karakteru i snazi imam vlastito svjetlo i put kojim idem - komentirala je Georgina u intervjuu za Vogue Arabia. Pozirala je za brojne časopise kao što su Vogue i Elle, a bila je zaštitno lice kampanja brendova Gucci, Prada i Chanel. Prije tri godine prošetala se modnom pistom pariškog Tjedna mode, a posjetila je i Met Gala.

- Met Gala najvažniji je događaj u svijetu mode. Okuplja najveće svjetske zvijezde i najuglednije modne dizajnere, a to ga čini jednim od najposebnijih i najčarobnijih događaja o kojima mnogi sanjaju. Još od djetinjstva pomno sam pratila svaku Met Galu. S prijateljima sam komentirala modne kombinacije, pa mi je bilo nevjerojatno posebno što sam i sama imala priliku postati dijelom tog jedinstvenog događaja. To je još jedan san koji sam uspjela ostvariti i na tome sam iskreno zahvalna - istaknula je Georgina, koja je priznala i da je ostvarila gotovo sve svoje snove vezane uz modu.

Bacila se i u poduzetničke vode s Ronaldom. Par je pokrenuo tvrtku za prodaju nekretnina, a Georgina je biznis proširila i na brend Mimoa. Zbog etiketa koje je imala kroz godine, svoju je priču odlučila ispričati kroz dokumentarnu seriju “I Am Georgina”. Pred kamerama je govorila o odrastanju, iznenadnoj slavi i kako se nosi s njom te o svakodnevnom životu koji vodi s Ronaldom. Uz Georginu, u seriji su se pojavljivali i slavni nogometaš, njihova djeca te ostali članovi obitelji. Iako je isticala koliko joj je dokumentarna serija pomogla u profesionalnoj karijeri, lani je izjavila da trenutačno ne planira snimati četvrtu sezonu.

- Reality emisija jedno je od najvažnijih profesionalnih iskustava u mojem životu i projekt koji me najviše ispunio. Uloženo je mnogo rada i zahtijeva golemi trud. Drago mi je što mi je pružila priliku pokazati svijetu pravu sebe. To je najveći i najznačajniji projekt na kojem sam dosad radila. Ipak, u ovom trenutku ne planiram nastaviti sa snimanjem reality serije - izjavila je za Vogue Arabia u intervjuu u kojem je pitanja postavljao upravo Cristiano Ronaldo. Iskreno mu je rekla da se jedva sjeća vremena veze kad nisu bili slavni.

- Iskreno, više se ni ne sjećam kako je izgledao svakodnevni život prije nego što sam postala poznata. Naravno, kad je riječ o Cristianu, on je na sasvim drugoj razini, ali ja sam se u međuvremenu naviknula na to da me ljudi prepoznaju gdje god da dođem. To je jednostavno postalo dio naše svakodnevice i našeg načina života. Unatoč svemu, mi smo vrlo obična obitelj. Najviše volimo provoditi vrijeme zajedno i uživati u zajedničkim trenucima. Slava nas nije promijenila niti nas sprečava da živimo normalno, jednostavno smo se prilagodili novom životnom razdoblju - istaknula je Georgina.

Zadnjih godina Georgina je Ronaldu ključni oslonac kako u obiteljskom životu, tako i u karijeri. S puno ljubavi prihvatila je njegovih troje djece iz prethodnih veza, a zajedno su dobili još dvoje djece. Svoj svakodnevni život organizira tako da može pratiti zahtjevan raspored jednog od najuspješnijih sportaša svijeta. Na svojem Instagram profilu s ponosom se opisuje kao “majka petero blagoslova”.

- Najvažnije nam je da naša djeca odrastaju u zdravom okruženju, ispunjenom ljubavlju. Nastojimo biti prisutni i uključeni roditelji koji im pružaju sigurnost i podršku. Iako imaju sve mogućnosti koje im život može ponuditi, učimo ih da se za sve treba truditi i da uspjeh ne dolazi sam od sebe. Želimo da razumiju koliko su sretni zbog svega što imaju. Naša je zadaća kao roditelja odgojiti ih u dobre, skromne i zahvalne ljude koji će cijeniti život i prilike koje su im dane - komentirala je Rodriguez.