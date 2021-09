Američka glumica Gabrielle Union (48) koja je u novim memoarima opisala neugodan incident s dubrovačkim 'neonacistima' koji je doživjela za vrijeme predstavljanja serije 'LA's Finest', te 2019. godine je za Grad i njegove ljude imala samo riječi hvale.

- Nikada nisam doživjela takvu razinu mržnje i prijetnju fizičkim nasiljem. Od adrenalina i straha smo zanijemili - prisjetila se Union za People.

Njeni komentari su natjerali dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića na brzu reakciju koji joj je uputio otvoreno pismo, u kojem joj se ispričao i dodao kako njezine riječi imaju određenu težinu.

Zanimljivo je kako je Gabrielle 2019. godine koristila druge riječi za opisivanje Lijepe Naše.

- Dubrovnik dojmovi - predivno! Jednostavno predivna zemlja! Nevjerojatna hrana, prekrasni ljudi. K tome, veliki sam obožavatelj ‘Igre prijestolja‘ i bila sam presretna što sam ušetala u njegovo kraljevstvo - komentirala je tada Union za dnevnik.hr.

Te godine je Gabrielle postala članica žirija emisije 'America's Got Talent', kojeg je 2020. tužila 'zbog toksičnog radnog okruženja'.

Union je svoju karijeru počela graditi 90-ih godina pojavivši se u televizijskom sitcomu 'Pod istim krovom', a najpoznatija je po ulogama u filmovima 'Bring it on' iz 2000. godine i serije 'Being Mary Jane' koja se prikazivala na BET televiziji.

U intervju s Oprahom Winfrey 2013. godine je priznala kako je bila hejterica, to jest da svjesno govorila loše o drugim kolegicama zato što se bojala da će dobiti njene uloge. Kasnije se promijenila zato što je shvatila kako od mržnje ne može ništa dobro stvoriti.

Union se godinama bori protiv rasizma u Hollywoodu jer kako dodaje teško naći naći ulogu koja je pisana za Afroamerikanku.

Glumica je u sretnom braku s umirovljenim NBA košarkašem Dwyane Wade (39) kojem je oprostila prevaru tvrdeći da je ona kriva jednako kriva za nju. Zajedno odgajaju petero djece. Troje iz Dwayneovih prethodnih veza i kćer Kaaviu, a posvojili su i njegova nećaka. Gabrielle je priznala kako je imala 'osam ili devet pobačaja', a kćer Kaaviu bračnom je paru rodila surogat majka.

Glumica zasad nema komentara o 'neviđenoj šteti koju je nanijela Gradu' kako je to napisao Franković, a Dubrovčani marljivo traže takozvani 'naci klub'.