Tko je Jamie Foxx? Za film 'Ray' dobio je Oscara, ljubio je Katie Holmes, a sad partija s Knoll...

Eric Marlon Bishop, poznat kao Jamie Foxx (55), rođen je u Terrellu, u Teksasu. Roditelji su ga napustili kada je imao samo sedam mjeseci, a odgajali su ga posvajatelji. Klavir je počeo svirati s pet godina, a nakon završene srednje škole upisao je studij glazbe u Teksasu.

Prije glumačke karijere, nastupao je kao stand up komičar. Vlasnik je 'The Jamie Foxx Showa' koji se emitirao do 2001. godine.

Američki glumac je 2005. godine osvojio Oscara za najboljeg glavnu mušku ulogu u filmu “Ray”. Glumačku karijeru započeo je davne 1985. godine.

Njegove ostale značajne uloge tijekom 2000-ih uključuju detektiva Ricarda Tubbsa u filmskoj adaptaciji NBC-jeve kriminalističke dramske serije 'Miami Vice' iz 2006.godine te Curtisa Taylora Jr. u dramsko-komičnom mjuziklu 'Dreamgirls' iz 2006.godine. Glazbenika Nathaniela Ayersa glumio je u drami 'Solist'.

Jamie je u Dubrovniku 2017. godine snimao film 'Robin Hood' te je tom prilikom izjavio kako ga je Hrvatska svojom ljepotom ostavila bez teksta.

Osim što se proslavio u glumačkoj karijeri, Foxx je postigao uspjeh i u glazbenom svijetu. Tvorac je albuma poput: 'Unpredictable', 'Best Night of my Life', 'Intuition', 'Peep this' te 'Hollywood: A Story of a Dozen Roses'.

Foxx je dobio kćer Corinne (28) sa bivšom suprugom Connie Kline, a kćer Annalise (13) je dobio dok je bio u vezi sa Kristin Grannis.

Tajnoviti glumac i pjevač, svoj ljubavni život voli držati za sebe.

Glumački par Katie Holmes i Jamie Foxx bio je u vezi od 2013., a nakon 6 godina njihovoj vezi je došao kraj. Nakon šestogodinje veze sa Katie Holmes, oskarovac nije imao ozbiljnije veze. Nakon njihovog prekida, viđao se sa pjevačicom Selom Vave.

- Što Jamie radi je njegova stvar, više nismo zajedno - komentirala je tada Katie.

Dok je bio sa Katie, snimao je film Collateral s njezinim bivšem mužem, Tom Crusiom.

Podsjetimo, Jamie je nedavno bio u društvu naše navijačice Ivane Knoll u američkom noćnom klubu u kojem su plesali u Miamiju. Pili su jednu od najpopularnijih vrsta whiskeya u Americi, bourbon, i pjevali. Ivana je sjedila tik do njega u separeu te su nazdravili Novoj godini, a sve su oči i kamere bile uprte u njih.

