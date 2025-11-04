Tko je Jonathan Bailey? Izabrali ga za najseksi muškarca, a time je ušao u povijest ovog izbora

Svijet je dobio novog nositelja prestižne titule: britanski glumac Jonathan Bailey proglašen je najseksi muškarcem na svijetu za 2025. godinu prema izboru slavnog magazina People. Vijest, koja je odjeknula globalnom scenom, objavljena je u popularnom večernjem showu Jimmyja Fallona, a Bailey je time naslijedio prošlogodišnjeg pobjednika, glumca Johna Krasinskog. No, ova odluka nije samo još jedna u nizu; ona predstavlja povijesni trenutak jer je Bailey prvi otvoreno gay muškarac koji je ponio ovu laskavu titulu u njezinih 40 godina postojanja.

"Čast života i potpuni apsurd"

Reakcija 37-godišnjeg glumca na proglašenje bila je mješavina iskrenog šoka, zaraznog smijeha i britanskog šarma. "Ovo je čast života", izjavio je Bailey u emisiji, no odmah je dodao: "I potpuno je apsurdno." U svom stilu, našalio se s voditeljem: "Jimmy, hvala ti što si odbio titulu kako bih ja mogao biti ovdje."

Bailey je otkrio da ga je poziv iz magazina People zatekao u trenutku kada se osjećao sve samo ne seksi. Naime, tada je u londonskom kazalištu svake večeri tumačio zahtjevnu ulogu u Shakespeareovoj drami "Richard II.", iskustvo za koje kaže da glumca "malo izludi". "Jedina luđa stvar od igranja Richarda II. bila je dobiti poziv za ovo", priznao je.

Foto: Annette Riedl/DPA

Kada ga je Fallon upitao očekuje li da će se ljudi sada drugačije odnositi prema njemu, Bailey je kroz smijeh odgovorio: "Prokleto se nadam!" Tajnu je, kaže, morao dugo čuvati, a povjerio ju je samo jednoj osobi od povjerenja – svom psu Bensonu, koji će se također pojaviti u posebnom izdanju magazina.

Put do zvijezda: Od Shakespearea do Hollywooda

Iako ga je uloga Lorda Anthonyja Bridgertona u Netflixovom megahitu "Bridgerton" katapultirala u stratosferu globalne slave, Baileyjev put do vrha bio je dug i prožet predanim radom. Odluku da postane glumac donio je sa samo pet godina, nakon što ga je baka odvela na predstavu mjuzikla "Oliver!". Već sa sedam godina nastupao je s prestižnom Royal Shakespeare Company, a kao dječak igrao je u West End produkciji "Les Misérables".

Njegova karijera balans je između kazališnih dasaka i ekrana. Na pozornici je briljirao u brojnim ulogama, a za onu u mjuziklu "Company" osvojio je nagradu Laurence Olivier, britanski ekvivalent Tonyju. Televizijska publika upoznala ga je kroz serije poput "Broadchurch", no uloga najstarijeg brata u obitelji Bridgerton donijela mu je status miljenika publike i "seks simbola".

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Posljednjih godina njegova karijera doživljava nevjerojatan uzlet. Za ulogu u hvaljenoj miniseriji "Fellow Travelers" zaradio je nominaciju za nagradu Emmy, dok je kao šarmantni princ Fiyero u filmskom spektaklu "Wicked" osvojio srca gledatelja diljem svijeta. Nedavno je glumio i u ljetnom blockbusteru "Jurassic World Rebirth", dokazavši svoju svestranost i status holivudske A-liste.

Više od titule: Aktivizam i autentičnost

Izbor Jonathana Baileyja za najseksi muškarca ima daleko veći značaj od samog izgleda. Kao otvoreno gay glumac u industriji koja se još uvijek bori s predrasudama, Bailey je postao snažan glas za LGBTQ+ zajednicu. "Oduševljen sam što je magazin People dodijelio ovu čast nekome tko zaista može cijeniti vrijednost seksi muškarca", izjavio je, aludirajući na svoju seksualnost.

Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com

Njegova predanost vidljivosti nije samo deklarativna. Osnovao je The Shameless Fund, zakladu koja prikuplja sredstva za podršku LGBTQ+ organizacijama diljem svijeta. "Znam da je LGBT sektor trenutno pod ogromnom prijetnjom. Nevjerojatno je upoznati ljude koji imaju stručnost i vidjeti potencijal o kojem sam mogao samo sanjati", rekao je za AP News.

Iza reflektora, Bailey je osoba koja cijeni jednostavne stvari. Otkrio je da su mu neki od najboljih spojeva bili uz slaganje Lego kockica i pizzu, a kao ključne osobine u vezi ističe komunikaciju, transparentnost i međusobnu podršku. Njegova najveća mana, kako sam kaže, jest prekomjerno razmišljanje.

Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE