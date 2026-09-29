Tko je Michèle Lamy? Neki je se boje, neki je obožavaju, a ona je već godinama modna ikona...

Crta posred čela, crno obojeni vrhovi prstiju, zlatni zubi, mnoštvo prstenja i odjevne kombinacije koje su sve samo ne svakidašnje i koje prkose pravilima, riječ je naravno o Michèle Lamy (82) jednoj od onih žena koje jednostavno ne mogu proći nezapaženo. Ovih dana pojavila se i na Pariškom tjednu mode gdje je iznenadila neobičnom obućom.

No, iza njezina upečatljivog izgleda krije se životna priča koja je mnogo zanimljivija od same modne estetike. Michèle Lamy desetljećima je prisutna u svijetu mode, umjetnosti i kulture, a njezin izgled postao je gotovo jednako prepoznatljiv kao i rad njezina supruga, slavnog dizajnera Ricka Owensa. Iako je mnogi znaju upravo kao njegovu muzu i partnericu, Lamy je puno više od toga. Tijekom života bila je poduzetnica, dizajnerica, producentica, odvjetnica, ugostiteljica i kreativna suradnica, a svojim je osebujnim stilom izgradila vlastiti identitet

Foto: Canva/Profimedia

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- Volim biti s puno ljudi i razmjenjivati ideje, a najbolji način je raditi nešto zajedno, pa me lako zavede... A kad je to ideja ili želim povesti grupu ljudi negdje i nešto zajedno napraviti, mislim da je to velikodušno - rekla je o svom pristupu modi i dizajnu.

Michèle Lamy rođena je u Francuskoj, a tijekom života prošla je kroz brojne različite faze i zanimanja. Nije odabrala jedan jedini put, nego je istraživala različita područja kulture i kreativnog rada. U dvadesetima je s prijateljicom nastupala u kazalištima i bavila se striptizom, a krajem sedamdesetih godina preselila se u Los Angeles te je ondje započelo novo poglavlje njezina života. U Americi pokrenula vlastiti modni brend i 1984. godine predstavila liniju pod imenom Lamy, a upravo će joj taj poslovni potez promijeniti život jer je kroz njega upoznala čovjeka s kojim će kasnije izgraditi i privatni i poslovni odnos, dizajnera Ricka Owensa.

Foto: Profimedia

Kada je upoznala Owensa, Lamy mu je ponudila posao, a njihova poslovna suradnja s vremenom je prerasla u prijateljstvo te zatim i ljubavnu vezu. Godine 2001. Lamy i Owens napustili su Los Angeles i nastanili se u Parizu, a vjenčali su se 2006. Godine 2004. par je osnovao vlastitu modnu tvrtku Owenscorp, a Lamy proizvodi namještaj za Owensov brend. Lamy i Owens danas su jedno od najprepoznatljivijih kreativnih partnerstava u svijetu mode. Upravo je ona imala važnu ulogu u razvoju Owensova poslovanja i estetike, a njihova suradnja proširila se daleko izvan odjeće. Zajedno su izgradili brend koji obuhvaća modu, namještaj, interijere i različite umjetničke projekte. Zbog toga je često nazivaju Owensovom muzom, no takav opis ne obuhvaća cijelu njezinu ulogu. Ona je tijekom godina bila njegova suradnica, partnerica i jedna od osoba čiji je utjecaj duboko isprepleten s njegovim kreativnim svijetom. Lamy se ne odijeva kako bi se uklopila, njezine kombinacije često uključuju predimenzionirane komade, neobične materijale, dramatične siluete i detalje koji privlače pogled.

- Jednom prilikom sam shvatila da mogu obojati svoje prste u crno bojom za kosu. Uvijek sam mrzila lak za nokte, ali volim svoje crne prste - objasnila je jednom prilikom zašto boji prste.

Foto: Yves Herman

Njezin modni stil uvijek je bio drugačiji, a kako kaže, još kao mala često se neobično oblačila, a roditelji bi je na izlasku iz kuće pitali: 'Gdje ideš tako obučena?'. Michèle tvrdi da joj je duhovna sestra Šeherezada, s kojom se poistovjećuje ne samo zbog svojih arapskih korijena, već i zbog načina na koji je iskupila svoj život pričajući svoje priče iz noći u noć. Jednako uživa u pripovijedanju i vjeruje da bi, kad bi joj ponestalo priča i prestala pričati, sigurno i sama nestala. Iz potrebe za pripovijedanjem proizašla je potreba da se iznova 'izmisli'.

- Bila sam sudionica studentskih prosvjeda u Parizu '68., a početkom sedamdesetih željela sam biti Bob Dylan. Provela sam svoje tridesete živeći kalifornijski san okružena umjetnicima, kad sam rodila kćer Scarlett Rouge. Moje četrdesete bile su poduzetnička era u Los Angelesu kada sam upoznala svog dragog, Ricka Owensa, s kojim ću provesti svoje pedesete uživajući u zajedničkom životu - piše u njezinoj biografiji.

Foto: Yves Herman

Poznata modna dizajnerica je također kolekcionarka voodoo lutaka, neobičnih predmeta i umjetnina, a osim mode, ima još jednu veliku strast, ona je strastvena ljubiteljica boksa. Michèle Lamy stvorila je prepoznatljivi stil, a iako je mnogima šokantan Lamy je stvorila samu sebe te joj, u vrijeme kada mnoge žene pokušavaju dosegnuti nametnuti ideal ljepote, uopće ne smetaju komentari iza leđa.