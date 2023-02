Tko je nova favoritkinja Loreen? S trona skinula Ukrajinu, a na Eurosongu je jednom pobijedila

Švedska pjevačica Loreen (39) će na švedskom izboru za pjesmu Eurosonga otpjevati pjesmu 'Tattoo', a javnosti je bila poznata zbog pjesme 'Euphoria' s kojom je pobijedila na natjecanju za pjesmu Eurovizije 2012. u Bakuu.

Osim 'Euphorie', Loreen ima sljedeće hitove: 'Walk with Me', 'Neon lights', 'Sober', 'In My Head', 'I'm in It with you' i brojne druge.

Loreen je prvotno sudjelovala u televizijskom natjecanju Idol 2004. godine, zauzevši četvrto mjesto.

Sljedeće godine je izdala svoj prvi singl, 'The Snake', s bendom Rob'n'Raz i postala televizijska voditeljica na TV400. Dok je radila kao producentica segmenta i redateljica za nekoliko švedskih reality TV emisija, ušla je na Melodifestivalen 2011. s pjesmom 'My Heart Is Refusing Me', koja je postala top 10 hitova u Švedskoj.

Također je imala top 20 hitova u Švedskoj sa singlovima 'Crying Out Your Name' 2012. i 'Statements' 2017.

Podsjetimo, pobjedom na Eurosongu Loreen je u rodnoj Švedskoj nehotice pokrenula trend 'ponosnog' pokazivanja dlakavih pazuha. Sve je počelo kad je kamera na Melodifestivalen, švedskoj inačici Dore, snimila Linu Ehrin kako diže ruke slaveći pobjedu favoritkinje Loreen.

Dlakavi pazusi knjižničarke iz središnje Švedske, na nacionalnoj su se televiziji vidjeli tek nekoliko sekundi, ali ubrzo se pojavila fotografija na društvenim mrežama. U samo nekoliko sati, tisuće ljudi je 'lajkalo' ili ostavilo komentare pune mržnje i uvreda, a osnovane su i razne grupe 'za' i 'protiv' brijanja pazuha.

Zatim su švedske aktivistice odlučile organizirati protest 'Povratak dlakama!' tvrdeći da izmišljene norme ljepote služe za kontrolu žena.

