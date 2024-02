Tko je producent s kojim se Ella Dvornik zabavljala? Surađivao je čak i sa svjetskim zvijezdama

Ellu Dvornik (33) snimili su čitatelji 24sata u bliskom druženju s mladim producentom, Filipom Gežinom (28).

A brojni se pitaju tko je producent?

Filip je svoje ime izgradio u SAD-u gdje je surađivao s brojnim svjetskim zvijezdama trap scene.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Slavni DJ Paul iz Three 6 Mafia, vlasnik Oscara za najbolju pjesmu 'It’s Hard Out Here For a Pimp', bio je prvi Filipov suradnik.

Jedan od njegovih suradnika je i američki reper Travis Scott koji je poznat i po vezi s Kylie Jenner. Filip je s Travisom surađivao na hitu 'No Bystanders' te na albumu 'Astroworld' koji je bio nominiran i za nagradu Grammy.

Filip je bio u studiju i s Futureom, Young Thugom, Chris Brownom, Migosima, Sheck Wesom, Metro Boominom, kao i pokojnim Juice WRLD-om, za kojeg je isticao da su bili veliki prijatelji.

Od 2017. godine živi na relaciji Zagreb - Los Angeles, kad je cijela njegova glazbena priča počela i kad je dobio američku vizu.

Filip je i prijatelj Arijana Vuice, s kojim je Ella surađivala na svom albumu 'Alterella'.