SLAVLJE NA IMANJU

Tko je prvi finalist Farme? Dok ostali kalkuliraju, jednom će se kandidatu osmjehnuti sreća...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: RTL

Savezi pucaju dok Nikolina naređuje, a tajne se razotkrivaju. No nekome će se sreća posebno nasmiješiti, a dan završiti neočekivano...

Na imanju se sve više kalkulira, računa i taktizira, a napetost među kandidatima sve je veća. Ni dosadašnji saveznici više nisu sigurni jer sreća se itekako brzo može preokrenuti.

Foto: RTL

Dok jedni kuju strategije za eliminaciju protivnika, drugi se bave razotkrivanjem velike tajne koja obavija Farmu, a odgovori bi mogli biti puno bliže nego što im se čini.

NOVI DUEL NA IMANJU Manja napustila 'Farmu': Sada se zna da je Manuela kraljica arene, tri puta ju je preživjela

'Nema se što razglabati, zna se za koga će se glasati', naredit će Nikolina članovima svog klana.

Odabir prvog duelista otkrit će tko je kome odan i poslušan, a tko glasa iskreno, pa neće nedostajati razočarenja, kritika i zamjeranja.

'FARMA' Manuela je nova vođa obitelji pa joj sluge priredile spačku...

Finalni tjedan sve se više bliži pa treba dobro odabrati saveznike, a jedna osoba itekako prednjači u planiranju...

Foto: RTL

No nekome će se sreća posebno nasmiješiti, a dan završiti neočekivano. Nakon niza neočekivanih događaja osigurat će svoje mjesto u finalu prije svih!

Mario je pobijedio Rebeccu pa otišao u šumu, a u kući vlada anarhija: 'Oni mene ne poštuju'

Tko je najveći taktičar, a tko prvi finalist, doznat će se u novoj epizodi 'Farme' u 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.

