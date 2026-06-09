Tko je Sabaton? Uskoro stižu u Zagreb s tenkovima, a pjevaju protiv Radovana Karadžića...

Nakon izlaska novog albuma "Legends", bend Sabaton nastavlja veliku koncertnu turneju. Švedski metalci nastupit će u Zagrebu 15. lipnja na platou Zagrebačkog velesajma ispred Paviljona 15. Poznati su inače po brojnim rekvizitima na pozornici te po upečatljivom scenskom nastupu, a u Zagreb navodno stižu s čak tri tenka.

Sabaton je tijekom godina izgradio prepoznatljiv identitet zahvaljujući pjesmama inspiriranima vojnom poviješću i povijesnim sukobima. Manje je poznato da se bend dotaknuo i ratova na prostoru bivše Jugoslavije. U pjesmi "We Burn", objavljenoj na albumu "Attero Dominatus" iz 2006. godine, tematiziraju genocid u Srebrenici i rat u Bosni i Hercegovini, pri čemu se u stihovima iz perspektive počinitelja referiraju na Radovana Karadžića i politiku etničkog čišćenja. Članovi benda više su puta naglasili da njihove pjesme nisu glorifikacija ratova ili pojedinaca, već glazbene interpretacije povijesnih događaja ispričane iz različitih perspektiva.

Foto: Katja Ogrin/EMPICS Entertainment

"The Last Stand" tako govori o obrani Rima tijekom pljačke grada 1527. godine, a brojni drugi singlovi obrađuju teme iz Prvog i Drugog svjetskog rata, srednjovjekovnih bitaka i drugih važnih povijesnih događaja. Upravo o pjesmi "The Last Stand" frontmen benda Joakim Brodén pričao je u intervjuu za Metal Hammer. Taj je singl 10 godina nakon izlaska doživio pravu eksploziju popularnosti zahvaljujući društvenim mrežama.

Iako je singl objavljen još 2016. godine kao naslovna pjesma albuma "The Last Stand", tek je tijekom 2020-ih postao globalni viralni hit, ponajviše zbog svoje široke upotrebe u videima na TikToku i Instagramu.

- Zanimljivo je s pjesmom "The Last Stand" jer je dobila drugi život preko društvenih mreža, osam godina nakon izlaska albuma - rekao je Brodén u razgovoru za Metal Hammer. Dodao je kako je pjesma od početka bila među popularnijima na albumu, ali nikada nije bila glavni adut benda.

Foto: Katja Ogrin/EMPICS Entertainment

- Uvijek je bila pri vrhu, ali pokazala je puno veću dugovječnost od ostalih pjesama - komentirao je. Prema njegovim riječima, Sabaton je tijekom karijere više puta svjedočio tome da neke pjesme postanu hit odmah nakon objave, dok druge svoju publiku pronađu tek godinama kasnije.

- Danas je to puno lakše pratiti zahvaljujući streaming servisima. Imamo konkretne podatke i jasno vidimo kako se pojedine pjesme razvijaju kroz vrijeme - objasnio je pjevač. Brodén je usporedio situaciju s pjesmom "Sparta", koja je prilikom izlaska albuma bila jedan od favorita publike, ali je s vremenom izgubila na slušanosti.

-To je prirodno. Kad poslušate novi album, neke pjesme vas odmah osvoje, dok druge otkrijete tek nakon desetak slušanja - rekao je.

Osnovan 1999. godine u švedskom gradu Falunu, Sabaton je tijekom više od dva desetljeća izrastao u jedan od najprepoznatljivijih europskih power metal bendova. Sastav su pokrenuli pjevač Joakim Brodén, basist Pär Sundström, gitaristi Oskar Montelius i Rikard Sundén te bubnjar Richard Larsson, no kroz godine je došlo do brojnih promjena postave. Unatoč tome, Brodén i Sundström ostali su jedini stalni članovi i zaštitna lica benda. Sabaton je poseban po tome što gotovo cijeli svoj glazbeni opus temelji na stvarnim povijesnim događajima, s naglaskom na ratove, slavne bitke i vojne junake, zbog čega je stekao vjernu publiku među ljubiteljima metala i povijesti diljem svijeta.