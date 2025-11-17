Tko je samozatajni partner Lane Jurčević? Čekaju drugo dijete

Pjevačica Lana Jurčević (41) u nedjelju je otkrila na svojim društvenim mrežama da čeka drugo dijete. Objavila je snimku na kojoj se vidi pozitivan test za trudnoću, a u opisu je napisala 'iznenađenje'. U komentarima su se nizale brojne čestitke njezinih pratitelja. Nekoliko dana prije nego što je objavila da stiže prinova je pjevačica objavila i novu pjesmu, 'Dio mene', koju je posvetila svojoj kćeri koju je rodila 2023. godine.

Za bravo! radio je nedavno ispričala koliko ju je majčinstvo promijenilo.

- Postoji razlog zašto je Bog baš nama dao mogućnost da budemo majke. Mi smo poput najfinije čipke, sastavljene od toliko slojeva, i sve možemo izdržati. Naravno, tate su jednako važne, uz dobrog partnera sve je lakše - rekla je te dodala kako veliku podršku ima u svom partneru Filipu Kratofilu. Za njega je rekla kako je divan otac.

- Od prvog dana je toliko spretan roditelj, ništa mu nije problem - dodaje.

Filip se pojavio i u njezinom novom spotu, no Lana je već ranije otkrila kako se njezin partner ne voli medijski eksponirati. Zajedno su od 2017. godine, a o Filipu se ne zna puno te pjevačica ne dijeli često fotografije s njime. Njegove društvene mreže su zaključane, no u opisu stoji kako je osnivač Lanine tvrtke La Piel, kao i da se bavi digitalnim marketingom te razvojem brendova.

- On ima kliker za stvari prema kojima ja nemam puno afiniteta, a i obrnuto. Zato smo i dogurali tu gdje jesmo. U svakom normalnom odnosu ima uspona i padova, samo dosad nijedan pad nije bio toliko velik ni poguban. Na sve što smo zajedno napravili i izgradili gledam baš s ponosom - rekla je prije par godina Lana za Story.

Filip ima i brata blizanca Antonija, koji je također u vezi s jednom domaćom pjevačom - Jelenom Žnidarić, poznatijom kao Zsa Zsa. Kako navodi Showbuzz, Filipovi roditelji vlasnici su restorana 'Zlatni medvjed' na Sljemenu.