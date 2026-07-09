Tko je Sandra Meljničenko? Pjevala je 'Pare, pare pare', a prijateljica joj je Nina Badrić

Ruski milijarder Andrej Meljničenko privukao je veliku pozornost javnosti nakon što je u intervjuu za The Economist upozorio da se Rusija približava opasnoj prekretnici. Istaknuo je da bi nastavak rata u Ukrajini mogao imati teške posljedice za Rusiju i Europu te upozorio da bez dubokih političkih promjena zemlju čekaju još ozbiljnije krize.

Meljničenko je široj javnosti poznat i po raskošnom životnom stilu. Osnivač je EuroChema, jednog od najvećih svjetskih proizvođača gnojiva, te ugljenarske kompanije SUEK. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu završio je na europskoj listi sankcija, a talijanske vlasti 2022. godine zaplijenile su njegovu 143 metra dugu jedrilicu Sailing Yacht A, tad procijenjenu na oko 530 milijuna eura.

Foto: Ivo Čagalj

No njegovo ime dobro je poznato i na hrvatskoj obali. Meljničenko je godinama sa suprugom Sandrom dolazio na Makarsku rivijeru, a njegova jahta često se mogla vidjeti u blizini Baške Vode i Brela. Veza s tim krajem nije slučajna. Sandrina majka Vanja Nikolić rođena je u Baškoj Vodi, a lokalno su je svojatali i Baškovođani i Breljani. Zbog toga su se dolasci jednog od najbogatijih Rusa na taj dio Jadrana redovito pratili s velikom pozornošću.

Njegova supruga Sandra Meljničenko, rođena Nikolić, prije udaje za ruskog milijardera bila je poznata srpska manekenka i pjevačica. Devedesetih je nastupala u grupi Models, sastavljenoj od tad popularnih manekenki, koja se proslavila hitom 'Pare, pare, pare'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Život joj se promijenio 2003. godine na jugu Francuske, gdje je upoznala budućeg supruga Andreja Meljničenka. Ona je tad imala 28, a on 33 godine. O počecima njihove veze malo se zna, no Andrej je u jednom od rijetkih intervjua ispričao da su se upoznali preko zajedničkih prijatelja. Sandra je kasnije otkrila da su se od samog početka odlično slagali.

- Imamo vrlo sličan ukus u svim segmentima - od garderobe do interijera. Moj zaručnički prsten sam, tjedan dana prije nego što će mi ga Andrej pokloniti, gledala i razmišljala: 'Baš bih voljela da ga imam'. Niti je tada on bio sa mnom niti sam mu to spominjala, a u cijeloj Moskvi odabrao je baš njega. To je jednostavno nevjerojatno - rekla je svojevremeno.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL/CANVA

Vezu su okrunili brakom 2005. godine na raskošnom trodnevnom vjenčanju na Azurnoj obali. Strani mediji tad su pisali da je slavlje stajalo oko tri milijuna te da je okupilo oko 300 uzvanika. Prema njihovim navodima, goste su zabavljali Whitney Houston, Christina Aguilera i Enrique Iglesias, a mladenci su zavjete izmijenili u replici antičke ruske kapelice. Sandra je nosila vjenčanicu bez naramenica s potpisom Vere Wang.

- Htjela sam haljinu koju ću voljeti zauvijek pa sam odabrala nešto bezvremensko - rekla je svojedobno za američke medije.

Prema pisanju stranih medija, za svadbenu gozbu bio je zadužen slavni chef Alain Ducasse, a mladenci su na medeni mjesec otputovali na Crveno more. Danas imaju dvoje djece, kćer Taru i sina Adriana.

Sandra njeguje prijateljstva i s hrvatskim zvijezdama. S Ninom Badrić upoznala se 2009. godine, kad je pjevačica nastupila na vjenčanju Sandrina brata Milana Nikolića u Moskvi. Već sljedeće godine zajedno su krstarile Karibima na Meljničenkovoj luksuznoj jahti, a prijateljstvo su nastavile njegovati i godinama poslije.

Foto: PROFIMEDIA

Nina je bila među uzvanicima na proslavi 10. godišnjice braka Sandre i Andreja Meljničenka, održanoj 2015. godine u St. Moritzu u Švicarskoj. Na glamuroznoj proslavi goste su zabavljale Cher i Kylie Minogue, a njihove zajedničke fotografije tad su privukle veliku pozornost javnosti.