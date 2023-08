Tko je sin Alke Vuice? Uspješni glazbeni producent i jedan od začetnika hrvatske trap scene

Ariana Vuicu najčešće opisuju kao sina legendarne Alke Vuice (62), ali je već godinama prvenstveno uspješan glazbeni producent i DJ koji je radio na brojnim hitovima za domaće i strane izvođače. Ipak, ne pojavljuje se često u javnosti, no uspjeh pjesama na kojima radi svjedoči za njega.

Arian danas djeluje pod umjetničkim imenom Strapazoot, a jedan je od začetnika hrvatske trap scene. Posthumno objavljeni album 'Legends Never Die' repera Juice Wrlda tjednima je vladao Billboardovom top listom, na kojoj je debitirao kao broj jedan.

Da bi postigao najveći posthumni uspjeh albuma još od 1997., kada je na isti način objavljena glazba koju su za života radili Tupac Shakur i The Notorious B.I.G., a pjesma za 'Blood On My Jeans', za koju kažu da ga najbolje opisuje, nastala je na relaciji Los Angeles-Borovje, glazbenu podlogu radio mu je Arian uz kolegu Filipa Gežina.

Foto: Antonio Ahel

Uz to je surađivao i s najvećim imenima trap scene, radio je albume Kuku$a, hitove Hiljsona Mandele, Yugosa, Shire Rodbine, High5, Swana, Goce R.I.P, Buntai, Sjene te mnogih drugi stranih i domaćih izvođača. A sve je, kako je Alka otkrila u razgovoru za Story, počelo baš iz podruma njihovog doma.

Foto: Instagram/Strapazoot

- Tu su svoje najveće hitove snimili mnogi strani i domaći izvođači. U našem podrumu nastala je i pjesma ‘Blood On My Jeans’ Juicea Wrlda, poznatog repera, a koja je mjesecima bila prva na Billboardovoj ljestvici. Vjerujem da će još mnoge trap i pop pjesme nastati u našem kućnom studiju, a ja ću ih s užitkom pratiti u nastajanju - ispričala je ponosna Alka.

Ariana je dobila s umjetnikom Vukom Veličkovićem, koji je bio njezina velika ljubav. Upoznala ga je 1988. godine kad je bila na vrhuncu slave. Ipak, ljubav je pukla i Ariana je sama odgajala, ali je ostala u dobrim odnosima s Vukom.

Jednom prilikom je ispričala da sinu ne dijeli glazbene savjete, već bi trebalo biti i i obrnuto jer je, kaže, jedan od stvaratelja nove hrvatske glazbene scene, jedan od najjačih producenata novije generacije i da je bilo neizbježno da se bavi glazbom, s obzirom da je odrastao među glazbenicima. Od nje je, kaže naslijedio 'duhovitost, talent za pisanje, humanost i znatiželju. Naravno i 'lijepe velike oči'.

Foto: Instagram

Nakon tih početaka je otišao studirati u London, gdje je završio studij produkcije. To mu je donijelo i prijateljstvo sa Simonom Le Bonom, frontmenom grupe 'Duran Duran', u čijem je domu neko vrijeme i stanovao. Debitantski EP 'Thoughts, Words, Symbols & Frequences' izdao je 2015. .

S članovima KUKU$a prije dvije godine je pokrenuo izdavačku kuću Metropola, a imaju velike ambicije.

- Ne ograničavamo se žanrovima, a u prvom planu nam je kvaliteta, a ne kvantiteta. Ideja je da artisti rade label za artiste. Također se fokusiramo na digitalne platforme i promociju izvođača, što stariji diskografi još uvijek ne razvijaju i nisu u toku sa svime što se događa u tom dijelu industrije - ispričao je Arian za glazbu.hr.

Foto: Instagram

Nedavno je osim spomenutih imena surađivao i s Ellom Dvornik, odnosno alteregom 'Alterella' na albumu 'Teška vremena za sanjare'. Obitelji Vuica i Dvornikovi su dugogodišnji prijatelji, a za rad s Ellom je rekao da '99 posto vremena 'umiru od smijeha'. Suradnju je pozdravila i Alka.

- Nas dvije i naša djeca. Baš je bilo super druženje nakon puno vremena, red jela i vina, pa smijeha, pa glazbe i tako nekoliko puta. Nekad sam surađivala s Dinom, a danas s Ellom. Naslijedila je tatin gen - rekla je, a Ella je dodala da su joj Arian i ona kao druga obitelj. Arian je također uvijek imao samo riječi hvale i poštovanja za majku, koja mu je 'bila i ostala uzor', kako ljudski, tako i roditeljski. Kroz koronu su glazbene suradnje usporile, ali je s ekipom motiviran, posebno za podizanje hrvatske glazbene scene.

- Zašto mi nemamo 75 posto hrvatske glazbe na radiju? Gdje bi se trebala slušati domaća glazba, ako ne na našim radijskim postajama? Svi stalno tvrde da nema dovoljno hrvatske glazbe, što nije istina. Ima je, itekako, ima sjajnih, talentiranih ljudi koji naprosto ne mogu dobiti priliku. Trenutno ne postoji dovoljno hrvatske glazbe koju bi oni puštali na radiju, ali nadam se da za godinu i pol to nitko neće moći reći - poručio je Arian.