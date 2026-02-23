Obavijesti

ZAJEDNO U VENECIJI

Tko je tajanstvena dama koja je pozirala s Borisom Rogoznicom?

Foto: Instagram

Glazbenik je podijelio nekoliko fotografija iz romantične Venecije, u kojoj nije sam. Na nekim fotkama pozira s tajanstvenom brinetom čiji identitet drži skrivenim...

Admiral

Glazbenik Boris Rogoznica iznenadio je svoje pratitelje na društvenim mrežama kada je objavio nove fotografije. Nedugo nakon što se vratio iz Azije je otputovao u Veneciju, a na fotografijama je pozirao s tajanstvenom brinetom. Dodatnu znatiželju svojih fanova rasplamsao je opisima fotografijama u kojima je otkrio vrlo malo o njoj. 

Iza njih se nalaze gondole, on gleda u kameru, a žena s kojom pozira prislonila je svoje lice uz njegovo i tako se 'sakrila'. Glazbenik je u objavio napisao:  

- Predivan vikend iza nas. Evo jedno pitanjce za vas", napisao je u uvodu, a zatim podijelio stihove: "Na prvi je pogled, mirna ko kamen, a u njoj treperi podivljali plamen. Ponosna uvik na svoj rodni kraj, u ljubavi njenoj, ja naša sam raj. Narav joj burna, ko Neretva duboka." Upravo je spomen rijeke Neretve bio ključan trag koji je pratitelje usmjerio prema određenom geografskom području. Svoju zagonetku završio je pitanjem: "To vam je svite, moja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ??? - ostavljajući deset praznih crta... 

Foto: Instagram

I to nije jedina misteriozna objava. Nešto ranije objavio je još fotografija iz Venecije, na kojima se također nalazi misteriozna dama. I na tim fotografijama je sakrila svoj identitet. 

- Dragi moji, šaljem vam jedan nježni nedjeljni 'hug' iz Venecije - napisao je Rogoznica uz fotografije. 

