Tko je Teodora koja je srušila Let 3? Sudjelovala je u Zadruzi, a ima i eksplicitnu audio snimku

Ovogodišnji predstavnici Hrvatske na Eurosongu, grupa Let 3, dva su tjedna bili na vrhu ljestvice trendinga u Hrvatskoj, a sada ih je 'srušila' srpska pjevačica Teodora Džehverović (26) s pjesmom 'Polumesec' koju je napravila u suradnji s reperom Rastom (33).

Teodora je javnosti postala poznata po sudjelovanju u srpskom reality showu 'Zadruga' nakon čega se počela baviti glazbom. Tada je izgledala i nešto drugačije.

Inače, pjevačicu je nedavno obilježio i skandal u kojem je postala žrtva ucjene. Teodirin bivši suradnik u javnost je pustio eksplicitnu audio snimku na kojem se navodno čuje njezin glas tijekom spolnog odnosa. Ista osoba navodno je Teodori zaprijetila i objavljivanjem vizualne snimke, no pjevačica se nije oglašavala.

Zbog objavljene audio snimke, pratitelji joj na Instagramu često pišu komentare 'da, da, da', a uz to je i na meti kritika zbog golišavih fotografija koje često objavljuje.

'Koliko zamaraš s pokazivanjem s*isa', 'Otvori only fans', 'Mama će bit ponosna', 'Što se tebi dogodilo? Bila si tako normalna' - samo su neki od negativnih komentara.

Izvor za Kurir.rs rekao je da bi objavljivanje te snimke bio veliki problem za Teodoru.

- U pitanju je jedan njen ogorčeni bivši suradnik koji ne želi novac, već joj se želi osvetiti zbog toga što je bila nekorektna tijekom njihove suradnje. On u svom posjedu ima i njene navodne eksplicitne snimke koje planira plasirati putem društvenih mreža. Hoće li to napraviti i kada, to nitko ne zna. Iako ona pokušava to zataškati, vrlo je vjerojatno da će on iz pakosti te snimke uskoro objaviti, što će biti veliki problem za Teodoru - izjavio je.

Pjevačica je u veljači ove godine potvrdila prekid s košarkašem Ninom Čelebićem koji je brzo potvrdio da ima novu djevojku.

Kako su tada prenijeli susjedni mediji, par se žestoko posvađao oko smjera u kojem ide njena karijera. - Nino ju je kritizirao zbog, kako smatra, loših poteza koje povlači u svojoj karijeri. Rekao joj je da nije dobro da lažira svađe s kolegama kako bi promovirala novu pjesmu, kao što je to bio slučaj s Mahrinom i njihovim duetom. Pokazao joj je loše komentare koje je dobila na društvenim mrežama i rekao da joj se svi smiju zbog te laži. Uz to joj je povišenim tonom rekao da ne želi više biti njen potrčko koji je čeka na aerodromu, što ju je izbacilo iz takta - pisala je Ekskluziva.ba.