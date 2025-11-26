Tko je ugasio vatru između Maje i Šime? Fanovi u transu: 'Je li sve u redu s romansom?'

Ako ste ovih dana scrollali Instagram i čekali još koju romantičnu razglednicu iz Dubaija od Maje Šuput i 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza, čekate uzalud. Nakon što su nas prije nekoliko tjedana zasipali kadrovima bazena, šampanjca, šljokica i kemije koja se mogla 'rezati' nožem, sad muk. Tišina. Ni storija, ni zajedničke fotke. Od 14. studenoga nisu zajedno pozirali za svoje najvjernije pratitelje.

I naravno, internet je 'eksplodirao'. Jer ako nešto Hrvati vole više od romantike, onda je to nagađati kad i zašto je ta ista romantika pukla.

Šime je još u nedavnom intervju za Net.hr zvučao kao da piše diplomski rad o sreći i skladnom odnosu: 'Moj odnos s Majom je jako zdrav i slažemo se. Da se ne slažemo, ne bi nas ljudi toliko povezivali zajedno i ne bismo konstantno bili tu gdje jesmo. Sviđa mi se što je jako opuštena. Profesionalna je kad treba biti, ali je jako easygoing i karakterno je stvarno super'.

Što cijelu situaciju čini još zabavnijom jest to da je Šime te hvalospjeve o 'zdravom odnosu' rekao prije nekoliko tjedana, dok je sve još izgledalo kao da ide u smjeru romanse. A tek sad, nakon nestanka zajedničkih objava, fanovi su krenuli prekapati arhivu, izvlačiti stare intervjue i analizirati svaku riječ kao da se radi o kriptiranim porukama o stanju veze.

I dok se internet pretvara u kolektivnu detektivsku agenciju, teorije samo niču. Jedni tvrde da je tišina znak da je nešto puklo, drugi da je sve to samo predah, treći da se možda sprema neki novi projekt, a četvrti, uvijek najglasniji, uvjereni su da je 'previše dobro izgledalo da bi trajalo'.

No ono što je najzanimljivije jest da se cijela priča, kad se pogleda unatrag, odvijala kao neka vrsta realityja. Počelo je profesionalno, pa je postalo intimno, pa se pretvorilo u romantični Instagram-dnevnik, da bi sad završilo u zagonetnoj tišini koja obično znači jedno od dvoje: ili je emocija pukla, ili su odlučili da im je dosta javnog seciranja i da žele predahnuti.

Njihov odnos krenuo je na 'radnom zadatku'. Snimanje spota za Majinu pjesmu 'Nisam ja za male stvari' bilo je prvi put da su se ozbiljnije našli u istom kadru. Iako Šime, prema planu, uopće nije trebao biti 'glavni akter', Maja je odlučila da je baš on taj koji će 'prodati priču'. Pa mu je poslala poruku i tri dana kasnije već su zajedno provodili sate pod reflektorima, u vodi, s mokrim haljinama i sparinom koja bi svakoga izbacila iz takta.

Sve je prošlo glatko, preglatko, rekli bi promatrači. Toliko da se nitko nije iznenadio kad su nedugo zatim snimljeni na jahti kod Brača. I to ne kao dvoje ljudi koji 'samo surađuju'.

- Maja je ležala na njemu, ljubili su se i mazili bez obzira na znatiželjne poglede. U jednom trenutku ustala je, otišla po voće i vratila se sa zdjelicom koju je pažljivo donijela Šimi - ispričala nam je čitateljica koja se slučajno zatekla u blizini.

Ako to nije scena iz sapunice, onda zaista ne znamo što jest. I tu se vraćamo na najvažnije pitanje, zašto sad ništa? Kako to da je romansa koja se preselila iz spota na jahtu, i s jahte u Dubai, odjednom nestala kao da nikad nije postojala?