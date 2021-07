Poduzetnica i jedan od ključnih aktera afere Kućice 2, Velina Oršolić (41) u dobi od samo 16 godina pokorila je CRO dance scenu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Otpjevavši 'Sherry, sherry', lako pamtljivim i pomalo neprimjerenim stihovima zarazila je naciju. Rijetki su bili tadašnji osnovnoškolci koji na svojim zidovima nisu imali barem jedan Velinin poster istrgnut iz popularnih tinejdžerskih časopisa.

POGLEDAJTE VIDEO:

No Velini je 'Sherry, sherry' ostao jedini hit. Showbiz je napustila jer je trebala biti nešto što nije, ispričala je za Story. Nisu joj odgovarali imidž i stil glazbe. Stoga se unatoč golemom uspjehu, prestala baviti glazbom u kojoj je završila slučajno.

Iza njezina pojavljivanja na sceni leži gotovo filmska priča. Naime, tadašnji ju je menadžer otkrio na kiosku dok je kupovala časopis.

- I danas se sa svojim prijateljima od srca isplačem od smijeha kada vidim spot na YouTubeu. To su bila interesantna vremena i puno sam naučila o sebi u toj fazi odrastanja - ispričala je Velina.

Priznala je da je zbog frizure i plave boje kose danima plakala jer to nije bio njen izbor.

- Imala sam dugu smeđu kosu koju do tada nikada nisam bojala. I kad se sve to dogodilo, uzeli su me i posjeli, pokazali fotografiju Claudije Schiffer i rekli – takvom ćemo te napraviti. Bacili su mi kosu u hidrogen i od mene napravili ‘žutog kanarinca’. Tjedan dana sam takva ‘žuta’ plakala. Meni je to bio šok - prisjetila se se.

Velina se svojedobno bavila klizanjem i modnim dizajnom, a ima i kozmetički brend koji je nazvala po kćeri Evi Mariji koju je rodila na Karibima.