<p>Pjevačica <strong>Lidija Bačić </strong>zvana <strong>Lille </strong>(34) ne dvoumi se kada treba pokazati obline na društvenim mrežama. Njezin Instagram profil krcat je golišavim fotografijama. Njezini pratitelji i obožavatelji standardno je časte komplimentima. A posljednjom objavom ih je pomalo iznenadila. Vjerojatno nitko nije očekivao da će takvo što vidjeti na njezinom profilu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Lidijom</strong></p><p>Lidija je objavila video u kojem jede ružu. Snimila se u ružičastim hlačama i kratkom topu, a iza nje se vidi plaža. Neki su čak zanemarili trenutak s ružom pa su je pitali gdje ljetuje, ali očigledno video nije mogao proći bez komentara i pitanja o ruži koju je Lille jela.</p><p>- Ruža se ne jede. Nemoj biti tako okrutna - pisali su joj neki, dok su drugi 'umirali' od smijeha.</p><p>Bačić nije odgovarala na komentare, a u opis videa kratko je napisala: 'Nemojte nositi ruže ovoj zvijeri'. Nije otkrila tko joj je poklonio ružu, ali je upozorila neka to više ne čine. Očigledno, pojela bi i svaku drugu. </p><p>Prije ovog famoznog videa pjevačica je objavila fotografiju na kojoj je pozirala u istoj modnoj kombinaciji, ali dok je ležala na fotelji. Ponovno je dobila hrpu komentara, a pratitelji su joj pisali kako izgleda kao djevojčica.</p><p>Možda im je tako izgledala jer je Lille ovaj put ipak malo više pokrila strateška mjesta no što to inače čini. Obožava se fotografirati u kupaćim kostimima, a nije joj strana ni pripijena odjeća. Lidiju smo tako imali prilike vidjeti i u tajicama uz koje volim iskombinirati štikle. </p><p> </p>