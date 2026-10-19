Tko se ovog tjedna natječe u Večeri za 5? Od bračnog para do pjevačice i majke šestero djece

Tjedan otvara 50-godišnja poduzetnica i majka troje djece Maja Valetić. Sebe opisuje kao veselu i smirenu osobu koja voli pomagati drugima i svaki dan traži sitnice koje će joj izmamiti osmijeh na lice. Maja ističe kako od malih nogu obožava kuhati, baš kao i peći slastice za svoje bližnje.

Kaže kako je krasi natjecateljski duh, a prijavom u emisiju željela je ispitati svoje kulinarske sposobnosti u odnosu na druge.

„S obzirom na to da imam mindset ratnice, sasvim prirodno je da očekujem pobjedu“, poručuje.

Foto: rtl

Uz nju, ovaj tjedan kuhat će i 34-godišnja marketing menadžerica Katarina Pavleković, koja u slobodno vrijeme – peče kolače.

„Bavila sam se i profesionalnije kolačima, ali kako dosta putujem i često me nema u Hrvatskoj, više mi je to postao hobi“, kaže i dodaje kako je iz tog razloga dosta kritična kad isprobava tuđe slastice.

Sebe opisuje kao veselu, nasmijanu i empatičnu osobu koja voli puno pričati, ali je ponekad i sramežljiva. Svoju kuhinju svakodnevno dijeli sa suprugom Danielom, kojeg je odlučila povesti i u emisiju!

Foto: rtl

Daniel Pavleković 39-godišnji je kuhar po struci, koji se bavi stiliziranjem hrane, a s Katarinom je u skladnom braku već šesnaest godina. Zajedno obožavaju putovati i stvarati uspomene po cijelome svijetu.

„Odlučili smo se prijaviti da vidimo tko bolje kuha i tko može bolje ugostiti ljude u naš dom. Tko će pobijediti, to je definitivno tu glavni cilj!“ poručuje.

Daniel ističe kako voli sve povezano s hranom i kuhanjem, u što ubraja i dobro društvo, pa se veseli opuštenim i zabavnim gostima. Tajna dobre večere za njega su ugodna atmosfera i ukusna jela.

Foto: rtl

Svoju večeru gostima će poslužiti i Iris Kopsa, pjevačica i majka šestero djece – pet djevojčica i jednog dječaka.

„Oduvijek sam željela imati veliku obitelj. Vesele me moja djeca, ona su pokretač svega“, ističe.

A od svoje 15. godine Iris gradi i svoju drugu strast – glazbenu karijeru. Od pjevanja u zboru kao djevojčica došla je do nekoliko izdanih pjesama koje broje stotine tisuća pregleda. Dok pjeva, kaže, osjeća se slobodno, ispunjeno i ništa je ne može zaustaviti.

Foto: rtl

„Nisam se prijavila da bih se natjecala, nego zbog novog iskustva i dobre atmosfere“, poručuje.

Ovaj tjedan kuha i ugostitelj Josip Seke. Ima 27-godina, a za sebe opisuje kao jako otvorenu, komunikativnu osobu, uvijek nasmijanu i željnu novih izazova. Najveći prioriteti u životu za ovog su mladića sretan život, obitelj i puno prijatelja. Veliki hobi mu je fotografiranje, ali i računalstvo, voli istraživati novitete i komponente, a sve uči i radi sam.

„Bit ću sretan ako pobijedi netko bolji od mene. Ako pobijedi lošiji, mislim da ću se morati ponovno prijaviti“, šali se, priželjkujući dobru ekipu na večeri.

Foto: rtl

A što će svojim gostima poslužiti prva ovotjedna domaćica Maja i kako će biti otvoren zagrebački tjedan 'Večere za 5', doznajte danas od 17.50 sati na RTL-u, a već sada na platformi Voyo.