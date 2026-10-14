Za novčanu nagradu natječu se supružnici Nikola i Ivana Trevižan s Brača
'Tko to tamo pjeva' donosi novu glazbenu istragu, a panelistima se pridružuje Emilija Kokić!
Nova epizoda popularnog glazbeno-natjecateljskog showa 'Tko to tamo pjeva?' ovoga petka donosi nove tajne glasove, zabavne izazove i priliku za osvajanje nagrade od 5.000 eura! Stalnoj postavi panelista, koju čine Alka Vuica, Luka Nižetić, Gianna Apostolski i Goran Vinčić, pridružit će se pjevačica Emilija Kokić, koja nije skrivala oduševljenje oko sudjelovanja u showu.
- Jako volim ovu emisiju i užasno mi je drago da ste me pozvali - poručila je Emilija, koja će svojim glazbenim iskustvom i savjetima nastojati pomoći natjecateljima u prepoznavanju dobrih i loših glasova.
Za glavnu nagradu ovoga će se puta natjecati Nikola i Ivana Trevižan, bračni par s otoka Brača koji je odlučio zajedničkim snagama okušati sreću u glazbenom izazovu. U show dolaze s jasnim ciljem, a osvoje li maksimalan iznos, novac planiraju uložiti u nadogradnju obiteljske kuće i uređenje dječje sobe za svoje troje djece. Na putu do nagrade očekuju ih brojne glazbene zagonetke i neizvjesne odluke, a hoće li imzajedničke procjene i međusobno povjerenje pomoći da ostvare svoj cilj, tek će se pokazati.
Pred njima će se naći devet novih tajnih glasova, među kojima su Gljivarica, Glumac, Multiinstrumentalist, Nogometni sudac, Ornitolog, Mljekarica, Džudaš, Heklačica i Bubnjar. Svatko od njih pokušat će ih kroz različite izazove uvjeriti u svoje pjevačke sposobnosti.
Hoće li Nikola i Ivana uspjeti uskladiti svoje procjene, mogu li im Emilija i ostatak panelista pomoći u donošenju pravih odluka te hoće li supružnici s Brača osvojiti glavnu nagradu i ostvariti svoju obiteljsku želju, doznajte u novoj epizodi showa 'Tko to tamo pjeva?' u petak u 20:20 na Novoj TV, a dan prije na Nova Play!
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