'Tko to tamo pjeva' donosi novu glazbenu istragu, a panelistima se pridružuje Emilija Kokić!

Nova epizoda popularnog glazbeno-natjecateljskog showa 'Tko to tamo pjeva?' ovoga petka donosi nove tajne glasove, zabavne izazove i priliku za osvajanje nagrade od 5.000 eura! Stalnoj postavi panelista, koju čine Alka Vuica, Luka Nižetić, Gianna Apostolski i Goran Vinčić, pridružit će se pjevačica Emilija Kokić, koja nije skrivala oduševljenje oko sudjelovanja u showu.

Foto: Nova TV

- Jako volim ovu emisiju i užasno mi je drago da ste me pozvali - poručila je Emilija, koja će svojim glazbenim iskustvom i savjetima nastojati pomoći natjecateljima u prepoznavanju dobrih i loših glasova.

Za glavnu nagradu ovoga će se puta natjecati Nikola i Ivana Trevižan, bračni par s otoka Brača koji je odlučio zajedničkim snagama okušati sreću u glazbenom izazovu. U show dolaze s jasnim ciljem, a osvoje li maksimalan iznos, novac planiraju uložiti u nadogradnju obiteljske kuće i uređenje dječje sobe za svoje troje djece. Na putu do nagrade očekuju ih brojne glazbene zagonetke i neizvjesne odluke, a hoće li imzajedničke procjene i međusobno povjerenje pomoći da ostvare svoj cilj, tek će se pokazati.

Foto: Nova TV

Pred njima će se naći devet novih tajnih glasova, među kojima su Gljivarica, Glumac, Multiinstrumentalist, Nogometni sudac, Ornitolog, Mljekarica, Džudaš, Heklačica i Bubnjar. Svatko od njih pokušat će ih kroz različite izazove uvjeriti u svoje pjevačke sposobnosti.

Hoće li Nikola i Ivana uspjeti uskladiti svoje procjene, mogu li im Emilija i ostatak panelista pomoći u donošenju pravih odluka te hoće li supružnici s Brača osvojiti glavnu nagradu i ostvariti svoju obiteljsku želju, doznajte u novoj epizodi showa 'Tko to tamo pjeva?' u petak u 20:20 na Novoj TV, a dan prije na Nova Play!