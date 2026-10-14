Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVA EPIZODA

'Tko to tamo pjeva' donosi novu glazbenu istragu, a panelistima se pridružuje Emilija Kokić!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
'Tko to tamo pjeva' donosi novu glazbenu istragu, a panelistima se pridružuje Emilija Kokić!
4
Foto: Nova TV
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Za novčanu nagradu natječu se supružnici Nikola i Ivana Trevižan s Brača

Admiral

Nova epizoda popularnog glazbeno-natjecateljskog showa 'Tko to tamo pjeva?' ovoga petka donosi nove tajne glasove, zabavne izazove i priliku za osvajanje nagrade od 5.000 eura! Stalnoj postavi panelista, koju čine Alka Vuica, Luka Nižetić, Gianna Apostolski i Goran Vinčić, pridružit će se pjevačica Emilija Kokić, koja nije skrivala oduševljenje oko sudjelovanja u showu.

DRUGA EPIZODA Svekar i snaha iz Splita riskirali sve pa osvojili 5.000 eura u showu 'Tko to tamo pjeva?'
Svekar i snaha iz Splita riskirali sve pa osvojili 5.000 eura u showu 'Tko to tamo pjeva?'
Foto: Nova TV

- Jako volim ovu emisiju i užasno mi je drago da ste me pozvali - poručila je Emilija, koja će svojim glazbenim iskustvom i savjetima nastojati pomoći natjecateljima u prepoznavanju dobrih i loših glasova.

NOVA EPIZODA Neda Ukraden ovog petka stiže u show 'Tko to tamo pjeva': 'Odlično ćemo se zabaviti...'
Neda Ukraden ovog petka stiže u show 'Tko to tamo pjeva': 'Odlično ćemo se zabaviti...'

Za glavnu nagradu ovoga će se puta natjecati Nikola i Ivana Trevižan, bračni par s otoka Brača koji je odlučio zajedničkim snagama okušati sreću u glazbenom izazovu. U show dolaze s jasnim ciljem, a osvoje li maksimalan iznos, novac planiraju uložiti u nadogradnju obiteljske kuće i uređenje dječje sobe za svoje troje djece. Na putu do nagrade očekuju ih brojne glazbene zagonetke i neizvjesne odluke, a hoće li imzajedničke procjene i međusobno povjerenje pomoći da ostvare svoj cilj, tek će se pokazati.

Foto: Nova TV

Pred njima će se naći devet novih tajnih glasova, među kojima su Gljivarica, Glumac, Multiinstrumentalist, Nogometni sudac, Ornitolog, Mljekarica, Džudaš, Heklačica i Bubnjar. Svatko od njih pokušat će ih kroz različite izazove uvjeriti u svoje pjevačke sposobnosti.

'UZELA' GLAVNU NAGRADU Natjecateljica novu sezonu showa 'Tko to tamo pjeva?' otvorila osvojivši 5 tisuća eura
Natjecateljica novu sezonu showa 'Tko to tamo pjeva?' otvorila osvojivši 5 tisuća eura

Hoće li Nikola i Ivana uspjeti uskladiti svoje procjene, mogu li im Emilija i ostatak panelista pomoći u donošenju pravih odluka te hoće li supružnici s Brača osvojiti glavnu nagradu i ostvariti svoju obiteljsku želju, doznajte u novoj epizodi showa 'Tko to tamo pjeva?' u petak u 20:20 na Novoj TV, a dan prije na Nova Play!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Posljednji ispraćaj Gorana Bare: 'Danas se od njega opraštamo, ali on je tu još uvijek s nama'
POGREB U VINKOVCIMA

Posljednji ispraćaj Gorana Bare: 'Danas se od njega opraštamo, ali on je tu još uvijek s nama'

Od frontmena Majki obitelj, prijatelji i brojni obožavatelji došli su se oprostiti na gradsko groblje u Vinkovcima, gdje je odrastao i započeo glazbenu karijeru
FOTO Hana Rodić potrošila je 120.000 eura na operacije. Evo kako je izgledala prije zahvata
KREĆE U NOVE POBJEDE

FOTO Hana Rodić potrošila je 120.000 eura na operacije. Evo kako je izgledala prije zahvata

Hana je za 24sata otkrila kako priprema velike projekte za sljedeću godinu i da će javnost tek sada upoznati pravu Hanu. Sa 'Gospodinom Savršenim' više uopće nije u kontaktu
Prizori koji slamaju srca: Suze i tuga na sprovodu Bareta...
POSLJEDNJI ISPRAĆAJ U VINKOVCIMA

Prizori koji slamaju srca: Suze i tuga na sprovodu Bareta...

Goran Bare preminuo je u petak u 62. godini, a danas se od njega u Vinkovcima opraštaju članovi njegove obitelji, prijatelji, kolege i brojni obožavatelji...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026