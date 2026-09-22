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SASVIM ISKRENO

'To nije onako kako ljudi misle': Josip iz 'Ljubav je na selu' progovorio o swinganju u vezi...

Piše Maša Mai Čigir,
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'To nije onako kako ljudi misle': Josip iz 'Ljubav je na selu' progovorio o swinganju u vezi...
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Foto: RTL
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Bivši natjecatelj showa 'Ljubav je na selu' otkrio kako izgledaju swingerski odnosi

Admiral

Bivši natjecatelj showa 'Ljubav je na selu', Josip Ercegović, privukao je pažnju gostujući u podcastu 'Druga strana medalje' gdje je sasvim iskreno i otvoreno govorio o svom privatnom životu te pobliže objasnio swingersku scenu. Nakon romanse s Kanađankom Dottie i veze s Mateom Laštro, s kojom je snimao i sadržaj za odrasle Josip je otkrio da je u svijetu swinganja već 22 godine i naglašava kako ništa zapravo nije onako kako većina ljudi zamišlja. Kako kaže, na sceni nema nikakvog pritiska, forsiranja niti neugodnih nagovaranja, a riječ je o sasvim normalnim, ostvarenim ljudima s kojima se ugodno razgovara i druži.

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Ono što mnogi smatraju vulgarnim ili kaotičnim, Josip opisuje kao odnos koji se temelji na međusobnom poštovanju, a glavno i nepisano pravilo kojega se svi drže je riječ 'ne'. Govoreći o prilikama u Hrvatskoj, komentirao je kako je jug još uvijek podosta zatvoren za takve teme. Opisao je to poznatom izrekom 'što južnije, to tužnije', no usprkos tome potvrdio je kako u samom Šibeniku osobno poznaje pet parova koji godinama prakticiraju takav stil života.

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Kao jedno od najpoznatijih mjesta za takva ljetna druženja u Hrvatskoj istaknuo je rovinjsku plažu Punta Križa, lokaciju koja desetljećima privlači posjetitelje iz cijele Europe. Na kraju je dodao kako je ljudima uvijek najlakše unaprijed osuđivati i stvarati predrasude o stvarima koje ne razumiju, no on iza svojih izbora stoji bez ikakvog skrivanja.

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