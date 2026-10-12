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RASKOŠNA CEREMONIJA

Tobey Maguire vjenčao bivšu suprugu za njenog novog muža

Piše Magdalena Mucić,
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Tobey Maguire vjenčao bivšu suprugu za njenog novog muža
'Punk: Chaos to Couture' Costume Institute Benefit Met Gala - New York | Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell
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Glumac i Jennifer Meyer bili su braku devet godina i imaju dvoje djece. Sada se dizajnerica nakita udala za sina nigerijskog milijardera, a raskošnu ceremoniju predvodio je 'Spiderman'

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Glumac Tobey Maguire vodio je ceremoniju vjenčanja Jennifer Meyer i Geoffreya Ogunlesija na Havajima, ni mjesec dana nakon što je njegov razvod s Meyer službeno finaliziran. Inače, Meyer je poznata dizajnerica i vlasnica brenda 'Jennifer Meyer Jewelry' kojeg slavni obožavaju, dok je njen novi suprug sin nigerijskog milijardera, odvjetnika i investicijskog bankara Adebaya Ogunlesija, ali i osnivač te izvršni direktor tvrtke 'The Ogunlesi Group', koja se bavi upravljanjem karijerama u glazbenoj i zabavnoj industriji. Među njezinim su klijentima Young Thug, charlieonnafriday i Myles Frost, piše časopis People,

Meyer i Maguire bili su u braku devet godina, a razišli su prije 10 godina, no tek su prije šest godina podnijeli zahtjev za razvod koji je tek nedavno okončan. Zajedno imaju kćer Ruby Sweetheart (19) i sina Otisa Tobiasa (17), dok Meyer s novim suprugom ima tek rođenu kćer. Glumac i dizajnerica očito su ostali u dobrim odnosima, a raskošnom vjenčanju prisustvovala su i sva djeca.

Među gostima su bili Rachel Zoe i Courteney Cox, kao i Leonardo DiCaprio i njegova djevojka Vittoria Ceretti te Jeff Bezos i njegova supruga Lauren Sánchez Bezos. U razgovoru za časopis People u svibnju, Meyer je pohvalila bivšeg supruga i tadašnjeg zaručnika zbog načina na koji funkcioniraju kao proširena obitelj.

PA/Pixsell
PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

- Svi zajedno putujemo. Sve blagdane provodimo zajedno. Zajedno slavimo svaki rođendan. Maguire je nevjerojatan otac. Nevjerojatan je bivši suprug. Geoff ga voli, a i on voli Geoffa. Zato sve jednostavno funkcionira, kazala je Meyer tada. 

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