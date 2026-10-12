Tobey Maguire vjenčao bivšu suprugu za njenog novog muža

Glumac Tobey Maguire vodio je ceremoniju vjenčanja Jennifer Meyer i Geoffreya Ogunlesija na Havajima, ni mjesec dana nakon što je njegov razvod s Meyer službeno finaliziran. Inače, Meyer je poznata dizajnerica i vlasnica brenda 'Jennifer Meyer Jewelry' kojeg slavni obožavaju, dok je njen novi suprug sin nigerijskog milijardera, odvjetnika i investicijskog bankara Adebaya Ogunlesija, ali i osnivač te izvršni direktor tvrtke 'The Ogunlesi Group', koja se bavi upravljanjem karijerama u glazbenoj i zabavnoj industriji. Među njezinim su klijentima Young Thug, charlieonnafriday i Myles Frost, piše časopis People,

Meyer i Maguire bili su u braku devet godina, a razišli su prije 10 godina, no tek su prije šest godina podnijeli zahtjev za razvod koji je tek nedavno okončan. Zajedno imaju kćer Ruby Sweetheart (19) i sina Otisa Tobiasa (17), dok Meyer s novim suprugom ima tek rođenu kćer. Glumac i dizajnerica očito su ostali u dobrim odnosima, a raskošnom vjenčanju prisustvovala su i sva djeca.

Među gostima su bili Rachel Zoe i Courteney Cox, kao i Leonardo DiCaprio i njegova djevojka Vittoria Ceretti te Jeff Bezos i njegova supruga Lauren Sánchez Bezos. U razgovoru za časopis People u svibnju, Meyer je pohvalila bivšeg supruga i tadašnjeg zaručnika zbog načina na koji funkcioniraju kao proširena obitelj.

PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

- Svi zajedno putujemo. Sve blagdane provodimo zajedno. Zajedno slavimo svaki rođendan. Maguire je nevjerojatan otac. Nevjerojatan je bivši suprug. Geoff ga voli, a i on voli Geoffa. Zato sve jednostavno funkcionira, kazala je Meyer tada.