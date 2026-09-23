Tom Cruise je za premijeru obuo potpetice i promijenio boju kose

Na premijeri filma 'Digger' u Londonu, Tom Cruise (64) se pojavio u elegantnom odijelu i s tamnim naočalama, dok je na nogama nosio sjajne kaubojske čizme s potpeticom. No najupečatljiviji detalj stajlinga bila je nova boja kose. Glumac je svoju smeđu kosu ofarbao u crveno.

Foto: Hannah McKay

U filmu 'Digger' Cruise igra glavnu ulogu. Kako bi dočarao godine i izgled Diggera Rockwella, naftnog tajkuna i milijardera koji slučajno izazove globalnu ekološku katastrofu, Cruise je u filmu nosio posebno kostimirano odijelo i protetiku. U traileru se može vidjeti s prorijeđenom bijelom kosom, protetskim trbuhom i izraženim južnjačkim naglaskom. No, osim što katastrofu izazove, Diggera američki predsjednik angažira da spasi planet. Nakon što su vidjeli trailer, obožavatelji su počeli nagađati da bi Cruise mogao biti kandidat za Oscara.

- Napokon film u kojem je najopasniji vratolomni potez Toma Cruisea potpuno sirova, nefiltrirana gluma, napisao je jedan komentator na internetu.

Foto: Hannah McKay

Na plakatu filma Digger je opisan kao 'komedija katastrofalnih razmjera', a Cruiseu donosi svojevrsni odmak od uloga po kojima je posljednjih godina postao poznat, posebice vratolomija u visokobudžetnim akcijskim filmovima. Film režira četverostruki dobitnik Oscara Alejandro González Iñárritu, poznat po filmovima 'Birdman' i 'Povratnik'. Iñárritu je zajedno s Cruiseom i koproducent filma, piše Daily Mail.