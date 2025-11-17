Tom Cruise osvojio je počasnog Oscara: 'Filmovi nisu nešto što ja radim, to je ono što jesam!'

Slavni holivudski glumac Tom Cruise (63) dobio je počasnog Oscara na dodjeli 'Governors Awards' u nedjelju u Los Angelesu. Nagradu mu je dodijelio Alejandro G. Iñárritu, koji režira novi Cruiseov film koji će izaći u listopadu iduće godine, a ime filma još nije poznato.

Nakon što mu je uručena nagrada, Cruise je u emotivnom govoru rekao: 'Filmovi me vode oko svijeta. Pomažu mi da cijenim i poštujem razlike. Također mi pokazuju čovječnost koju dijelimo, kako smo slični u toliko stvari. I nije bitno odakle dolazimo, u kino dvorani se smijemo zajedno, osjećamo zajedno, nadamo se zajedno, i to je moć ove forme umjetnosti. I zato je bitno, zato je meni bitno. Raditi na filmovima nije nešto što ja radim, to je ono što ja jesam'.

Foto: Mario Anzuoni

Glumac je poručio i kako je njegova ljubav prema filmovima započela u vrlo ranoj dobi.

- Bio sam mali dječak u tamnoj kino dvorani, i sjećam se svjetlosti koja se protegnula kroz prostoriju, i sjećam se kako sam pogledao gore i samo je ta svjetlost eksplodirala na ekranu. Odjednom, svijet je postao toliko veći nego što sam mislio - poručio je Cruise, između ostalog.

Glumac je do sada bio nominiran za Oscara četiri puta - za najbolju glavnu ulogu u filmovima 'Born on the Fourth of July' i 'Jerry Maguire', za najbolju sporednu ulogu u filmu 'Magnolia' te za najbolji film 'Top Gun: Maverick' za koji je bio i producent.

Foto: Mario Anzuoni

Osim njega, počasne Oscar dobili su i koreografkinja Debbie Allen, dizajner produkcije Wynn Thomas, a nagrada 'Jean Hersholt Humanitarian Award' otišla je u ruke legendarnoj glazbenici Dolly Parton, koja nije mogla prisustvovati svečanosti zbog zdravstvenih problema.

Foto: Mario Anzuoni

Na crvenom tepihu pojavila su se brojna slavna lica kao što su Jennifer Lawrence, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson, Emma Stone...

Počasni Oscar dodjeljuje se od 1929. godine. Nagrade, poznate kao 'Governors Awards', dodjeljuju se onima koji su tijekom života postigli nevjerojatna postignuća i doprinijeli filmskoj umjetnosti.