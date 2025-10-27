Tom Hanks čestitao je rođendan svojoj supruzi dirljivim tekstom: 'Ova predivna žena je voljena'

Poznati glumac Tom Hanks u emotivnoj objavi na svom Instagram profilu čestitao je svojoj supruzi Riti Wilson 69. rođendan. Glumački par se poznaje već 44 godine, a zajedno ima dva odrasla sina, Chestera Cheta Marlona i Trumana Theodorea.

Glumac je s pratiteljima podijelio fotografiju s godišnjeg odmora kojeg je proveo sa suprugom. Na njoj se nalazi Rita u trenutku kada je izašla iz mora. Uz prikaz ovog spontanog trenutka, Hanks je napisao: 'Ova predivna žena slavi svoj rođendan DANAS. Ona je voljena od strane svog supruga. Sretan rođendan'.

Tom Hanks je o svom braku otvoreno govorio još ranije pa je tako 2001. godine prilikom intervjua s Oprah Winfrey objasnio: 'Uspjeh naše veze bio je stvar vremena, zrelosti i naše volje da imamo intimnu vezu. Kada sam oženio Ritu, pomislio sam: 'Ovo će zahtijevati neke promijene u vezi mene. Neću poreći da je providnost imala ulogu u tome da smo pronašli jedan drugoga, no naša veza nije čarolija - na način koji je prikazan u filmovima'.

Ovaj se poznati par upoznao još 1981. godine na snimanju TV serije 'Bosom Buddies'. Iako su isprva bili samo dobri prijatelji, njihov je odnos prerastao u nešto više pa su tako 1986. potvrdili svoju ljubavnu vezu. Vjenčali su se 1988. godine. Osim dvoje zajedničke djece, Hanks ima i kćer Elizabeth te sina Colina iz braka s bivšom ženom Samanthom Lewes.

Hanks i njegova supruga u svibnju ove godine proslavili su 37. godišnjicu braka, a tom je prigodom slavni glumac na svom profilu na Instagramu objavio njihovu zajedničku fotografiju s odmora.