Tom Hardy nije oduvijek bio zvijezda: Njegova prošlost mnoge bi mogla iznenaditi

Tom Hardy poznat je po intenzivnim, često fizički zahtjevnim ulogama i sposobnosti da se gotovo potpuno transformira za lik koji tumači. Rođen je 15. rujna 1977. godine u Londonu, a tijekom karijere ostvario je zapažene uloge u filmovima kao što su "Inception", "The Dark Knight Rises", "Mad Max: Fury Road", "Dunkirk" i serijal "Venom". Iako danas pripada samom vrhu međunarodne filmske industrije, njegov put do uspjeha bio je daleko od jednostavnog.

Hardyjeva mladost bila je obilježena problematičnim ponašanjem, sukobima s autoritetima te ovisnošću o alkoholu i drogama. Bio je izbačen iz škole, a kao mladić imao je i problema sa zakonom. Ni početak njegove profesionalne karijere nije nagovještavao razmjere uspjeha koji će poslije postići. Godine 1998. pobijedio je na televizijskom natjecanju za modele, što mu je omogućilo prvi ozbiljniji ulazak u svijet zabavne industrije. Nakon toga posvetio se glumi i školovao u londonskom Drama Centru.

Prve filmske i televizijske prilike dobio je početkom novog tisućljeća. Godine 2001. pojavio se u ratnoj miniseriji "Band of Brothers" te filmu "Black Hawk Down". Ipak, privatni problemi nastavili su ga pratiti, a prijelomni trenutak dogodio se 2003. godine, kada je nakon teške epizode povezane s ovisnošću odlučio potražiti stručnu pomoć i otići na rehabilitaciju. Taj je događaj označio početak novog razdoblja njegova života i karijere.

Dunkirk World Premiere - London | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Nakon rehabilitacije Hardy se sve ozbiljnije posvetio glumi. Nastupao je u kazalištu te u britanskim televizijskim produkcijama, a pravi glumački proboj ostvario je filmom "Bronson" iz 2008. godine. U njemu je utjelovio Charlesa Bronsona, jednog od najpoznatijih britanskih zatvorenika. Za potrebe uloge prošao je izrazitu fizičku transformaciju te izgradio osebujan način govora, kretanja i ponašanja. Njegova izvedba privukla je veliku pozornost kritike i pokazala koliko je spreman fizički i psihološki uroniti u lik.

Tijekom priprema za "Bronson" Hardy se nekoliko puta susreo s pravim Charlesom Bronsonom. Između njih se razvio neobičan odnos, a Bronson je navodno bio toliko impresioniran Hardyjevom transformacijom i sposobnošću oponašanja njegova glasa i ponašanja da ga je smatrao pravim izborom za ulogu. Posebno je neobična priča prema kojoj je Bronson obrijao svoje karakteristične brkove i poslao ih Hardyju u nadi da će ih glumac upotrijebiti u filmu.

Foto: Instagram/Tom Hardy

Nakon "Bronsona" Hardyjeva karijera brzo je napredovala. Veliku međunarodnu pozornost stekao je u Nolanovu filmu "Inception" iz 2010. godine, a dvije godine poslije utjelovio je Banea u filmu "The Dark Knight Rises". Jednu od svojih najpoznatijih uloga ostvario je 2015. kao Max Rockatansky u filmu "Mad Max: Fury Road". Iste godine nastupio je u filmu "The Revenant", za koji je dobio svoju prvu nominaciju za Oscara, u kategoriji najboljeg sporednog glumca.

Suradnju s Christopherom Nolanom nastavio je ratnim filmom "Dunkirk" iz 2017. godine. Potom je preuzeo ulogu Eddieja Brocka i njegova alter ega Venoma u filmu "Venom" iz 2018. te njegovim nastavcima "Venom: Let There Be Carnage" iz 2021. i "Venom: The Last Dance" iz 2024. godine. Među njegovim kasnijim zapaženim projektima je i kriminalistička drama "The Bikeriders", u kojoj je nastupio uz Austina Butlera i Jodie Comer.

The Prince's Trust Awards | Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Paralelno s filmskom karijerom nije potpuno napustio televiziju. Posebno se pamti njegov Alfie Solomons u seriji "Peaky Blinders". Ekscentrični gangster postao je jedan od omiljenih sporednih likova serije zahvaljujući Hardyjevoj nepredvidljivoj interpretaciji, specifičnom govoru i crnom humoru.

Još ambiciozniji televizijski projekt bio je "Taboo" iz 2017. godine, koji je Hardy osmislio zajedno sa svojim ocem Chipsom Hardyjem i scenaristom Stevenom Knightom. U mračnoj povijesnoj drami glumi Jamesa Keziaha Delaneyja, pustolova koji se nakon godina izbivanja vraća u London i ulazi u sukob s moćnim protivnicima. Hardy je 2025. godine nastavio televizijsku karijeru kriminalističkom serijom "MobLand", u kojoj se pojavio uz Piercea Brosnana i Helen Mirren.

Swimming With Men London Film Premiere | Foto: Andrew Sims/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Njegov privatni život također je tijekom godina privlačio pozornost javnosti. Hardy se 1999. godine oženio producenticom Sarah Ward, od koje se razveo 2004. Nakon toga bio je u vezi s Rachael Speed, koju je upoznao tijekom rada na projektu "The Virgin Queen". Dobili su sina, a njihova veza završila je 2009. godine.

Iste godine Hardy je započeo vezu s glumicom Charlotte Riley, koju je upoznao tijekom snimanja "Wuthering Heights". Vjenčali su se u srpnju 2014. godine, a zajedno imaju dvoje djece. Hardy je poznat i kao veliki ljubitelj pasa. Njegov udomljeni pas Woodstock pojavio se s njim u kampanji organizacije PETA kojom se promicalo udomljavanje životinja.

Slavni glumac je tijekom godina govorio i o društvenim pitanjima. Neki mediji opisivali su ga kao muškog feminista, no sam glumac bio je oprezniji prema toj etiketi. Isticao je da pojam feminizma smatra ozbiljnim područjem o kojem nije dovoljno učio da bi sebi olako dodijelio takvu etiketu, ali je istodobno jasno rekao da sebe smatra osobom koja podržava feminizam.