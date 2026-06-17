Tom Holland napokon potvrdio da su se on i Zendaya vjenčali

Britanski glumac Tom Holland, najpoznatiji po ulozi Spider-Mana, okončao je višemjesečna nagađanja i potvrdio da su on i kolegica Zendaya u braku. Vijest, koju su obožavatelji diljem svijeta s nestrpljenjem iščekivali, stigla je na suptilan, ali nedvosmislen način tijekom intervjua za Esquire. Povod za otkrivanje bila je rasprava o viralnim, umjetnom inteligencijom generiranim fotografijama vjenčanja koje su preplavile internet.

Foto: OConnor / AFF-USA.com

Glasine o tajnom vjenčanju intenzivirale su se u ožujku 2026. kada je Zendayin dugogodišnji stilist, Law Roach, za Access Hollywood izjavio: "Vjenčanje se već dogodilo. Propustili ste ga". Sama glumica, promovirajući svoj film "The Drama", nije ni potvrdila ni demantirala navode tijekom gostovanja u showu Jimmyja Kimmela, što je dodatno potaknulo maštu javnosti. Obožavatelji su također primijetili kako je Zendaya u veljači svoj raskošni zaručnički prsten zamijenila jednostavnim zlatnim vjenčanim prstenom, što je bio još jedan jasan znak da je par izrekao sudbonosno "da" daleko od očiju javnosti.

Konačna potvrda stigla je kada je Holland u intervjuu govorio o lažnim fotografijama s vjenčanja, koje su nakratko uvrijedile njegovu baku jer je mislila da nije bila pozvana. Na pitanje je li morao slati poruke i drugim članovima obitelji kako bi im pojasnio da su slike lažne, glumac je nakon kraće stanke odgovorio.

​- Ne, jer su svi bili tamo.

Svaki pokušaj novinara da dobije više detalja glumac je odlučno prekinuo.

​- To je sve što ćete dobiti o tome.

Foto: OConnor / AFF-USA.com

Iako nije želio otkriti detalje ceremonije, Holland je bio rječit kada je govorio o njihovoj vezi i međusobnoj podršci. Opisao je njihov odnos kao temelj koji im omogućuje da se nose sa stresnim situacijama koje donosi život u Hollywoodu. Naglasio je kako jedno drugome pružaju jedinstvenu potporu jer samo oni u potpunosti razumiju izazove takvog života.

​- Za mene, ja sam pronašao svoju osobu. Ona je moja najbolja prijateljica i najsretniji sam kad sam s njom, ali također se nikad nisam osjećao toliko podržano i sigurno. Ikad. Točka.

*uz korištenje AI-ja

