Tom Skinner, jedan od najboljih bubnjara današnjice, stiže 26. studenog pred našu publiku

Jedan od najzanimljivijih i najtraženijih bubnjara suvremene glazbene scene, Tom Skinner, 19. studenoga stiže u zagrebački Vintage Industrial Bar. Domaća publika najbolje ga poznaje kao trećeg člana grupe The Smile, koju čine Thom Yorke i Jonny Greenwood iz Radioheada, kao i jednog od osnivača revolucionarnog britanskog jazz sastava Sons of Kemet. Ovoga puta u Zagreb dolazi sa svojim autorskim projektom, predstavljajući glazbu koja briše granice između suvremenog jazza, improvizacije, elektronike, psihodelije i eksperimentalne glazbe.

Skinner već više od dva desetljeća zauzima posebno mjesto na londonskoj kreativnoj sceni. Bubnjar, skladatelj i producent čiji se glazbeni jezik teško može svesti na jedan žanr tijekom karijere izgradio je reputaciju izrazito svestranog glazbenika, podjednako uvjerljivog u jazz improvizaciji, eksperimentalnom rocku i elektroničkoj glazbi. Široj rock publici posljednjih je godina postao poznat kao član The Smilea, dok je njegov rad sa Sons of Kemet ostavio snažan trag na novom britanskom jazzu i pomogao povezati njegovu improvizatorsku tradiciju s afričkim glazbenim nasljeđem, klupskom kulturom i suvremenim londonskim zvukom.

Skinnerov životopis pritom seže daleko izvan njegovih matičnih sastava. Tijekom karijere surađivao je i nastupao s nizom istaknutih glazbenika iz različitih žanrovskih svjetova, među kojima su David Byrne, Floating Points, Meshell Ndegeocello, Nubya Garcia, Grace Jones, Beth Orton i brojni drugi. Upravo ta otvorenost prema različitim glazbenim jezicima postala je jedno od glavnih obilježja njegova rada: bez obzira nalazi li se iza bubnjeva u rock bendu, improviziranom jazz sastavu ili elektroničkom projektu, njegov ritmički potpis ostaje odmah prepoznatljiv.

Prvo izdanje objavljeno pod vlastitim imenom, „Voices of Bishara“, Skinner je predstavio 2022. godine. Glazba je nastala iz zajedničkog sviranja ansambla koji su činili neki od vodećih glasova britanske jazz i improvizatorske scene, nakon čega je Skinner snimljeni materijal dodatno rezao, slagao i oblikovao u studiju. Inspiraciju za projekt pronašao je i u albumu „By Myself“ američkog čelista Abdula Waduda iz 1978. godine, a rezultat je bio spoj spontanosti živog izvođenja i gotovo producentskog, kolažnog pristupa skladanju.

Novo poglavlje otvorio je albumom „Kaleidoscopic Visions“, objavljenim 2025. za Brownswood Recordings i International Anthem. Na drugom albumu Skinner se još snažnije okreće skladateljskom radu i osobnijem pristupu. Umjesto da glazba prvenstveno nastaje naknadnim oblikovanjem improviziranih snimki, nove su skladbe preciznije komponirane, ali izvođačima i dalje ostavljaju dovoljno prostora za spontanost i međusobnu komunikaciju.

Skinnerovu jezgru na albumu čine basist Tom Herbert, saksofonist i klarinetist Robert Stillman, saksofonistica i flautistica Chelsea Carmichael te violončelist Kareem Dayes, dok se među gostima pojavljuju Meshell Ndegeocello, gitarist Portisheada Adrian Utley, Contour i Yaffra. Sam Skinner, uz bubnjeve i udaraljke, na albumu svira vibrafon, gitare, sintesajzere, klavir i ritam-mašinu te potpisuje produkciju.

„Kaleidoscopic Visions“ tako na jednom mjestu okuplja različite niti njegove dosadašnje karijere. Meditativne i gotovo filmske atmosfere izmjenjuju se s hipnotičkim ritmovima, improvizacijom, psihodeličnim teksturama i detaljno razrađenim kompozicijama. Jazz je polazište, ali nikako granica. Skinnerova glazba jednako prirodno komunicira s eksperimentalnim rockom, dubom, elektronikom, minimalizmom i bogatom tradicijom londonske underground scene.

Upravo će taj autorski svijet Tom Skinner donijeti pred zagrebačku publiku u četvrtak, 19. studenoga 2026. u Vintage Industrial Baru. Bit će to prilika da se glazbenika kojeg je publika navikla gledati uz neka od najvećih imena suvremene glazbe doživi u njegovoj vlastitoj ulozi, kao skladatelja i predvodnika sastava čija glazba počiva na neprestanoj komunikaciji, riziku i slobodi improvizacije.

Za ljubitelje suvremenog jazza, The Smilea i Sons of Kemet, ali i sve one koje privlače glazbenici koji bez straha prelaze granice žanrova, Skinnerov zagrebački koncert donosi rijetku priliku za susret s jednim od najosebujnijih protagonista današnje britanske glazbene scene.

Ulaznice nabavite u Grif baru, Dirty Old Shopu te online u sustavu Entrio.