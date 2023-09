Tomčić je sa suprugom Ženjom već 20 godina u braku: Jedno su vrijeme funkcionirali na daljinu

Operna diva Martina Tomčić (48) i njezin suprug Ženja Moskaljov (49) u braku su 20 godina, a o njihovoj ljubavnoj idili javnost ne zna mnogo detalja.

Martina i Ženja upoznali su se dok je ona studirala u Grazu, ali prvi susret bio je u Lijepoj našoj, točnije na Samoborskom fašniku.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Spojila ih ljubav prema sličnoj neklasičnoj glazbi

Prvih pet godina bili su u vezi na daljinu. Kada su se upoznali ona je imala 20, a suprug 21 godinu. Nakon sedam godina veze, odlučili su se vjenčati 2003. godine.

- Često sam iz Graza dolazila u Zagreb jer je blizu. Upoznali su nas zajednički prijatelji na Samoborskom fašniku, no nismo bili pod maskama. Jedna od prvih poveznica bila je ljubav prema sličnoj neklasičnoj glazbi. Zajedno smo slušali i pjevali Celine Dion - ispričala nam je Martina prije par godina.

Foto: Instagram/Robert Anic/PIXSELL

Suprug ju je zaprosio prije jednog putovanja, a vjenčanje je bilo intimno s tek 50-ak gostiju u Samoboru. Odredište za svoj medeni mjesec tada nisu htjeli otkrivati.

Sina Nou rodila je u bolnici, a kćer Rebeku kod kuće.

'Za mene je svaka trudnica mala božica'

- Za mene je svaka trudnica mala božica. Rađanje djeteta kod kuće je vrlo opširna tema i to nikako nije bio moj trenutačni hit i pomodarska odluka. Ja sam se za to pripremala tri godine. I kad čujem da sam hrabra zbog tog čina, pomislim kako sam bila prehrabra kad sam s prvim djetetom išla u bolnicu. Ovisi iz kojega kuta gledamo - ispričala nam je tada.

Operna diva progovorila je o tome da djecu trudi držati podalje od javnosti, ali da ne može uvijek ona odlučivati hoće li to postići.

- Postoje situacije kad nisu sretni što im je mama javna osoba. To mi je jedna od bolnijih tema. Moja djeca nisu mogla birati čime ću se baviti, i nisu jedina. Stoga minimalno govorim o njima jer imaju pravo na neopterećeno, anonimno odrastanje - navela je za Story.

Foto: Instagram screenshot

Nedavno je otkrila i tajnu sretno braka.

- Tu nema mudrosti. To je jedna luđačka sreća. Nisu to samo divni trenuci, radiš na odnosu, plijeviš, zalijevaš, uzgajaš. U suprotnom ćeš imati kaljužu, a ne zeleni travnjak. Mislim da je to princip bilo kakvih odnosa. Treba ulagati u ono do čega nam je stalo. Jako sam sretna što imam takav brak, supruga koji podržava sve moje ludosti, koji mi je podrška u trenucima kad sam mala i slaba - dodala je.

- Nije lako biti snažna žena. I nama treba rame za plakanje i pomoć. A to kad nas funkcionira, volimo se zvati kotač i pokretač. Zbilja sam sretna i blagoslovljena zbog toga - otkrila je tada.